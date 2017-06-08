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Общество

07 июня 2017, 16:30
Экспедиция Минобороны России и Русского географического общества прибыла на остров Матуа

Экспедиция Минобороны России и Русского географического общества прибыла на остров Матуа

Экспедиция пройдет с июня по сентябрь

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Адмирал Невельской", киллекторного судна КИЛ-168, спасательного буксира "СБ-522" и большого гидрографического катера "БГК-2153" доставил на Курильский остров Матуа около ста членов совместной экспедиции и более 30-ти единиц различной техники, сообщает ЕНВ.

 В этом году научный состав экспедиции значительно расширился, участие в экспедиции принимает Экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации, Русское географическое общество и личный состав Тихоокеанского флота. На острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

В ближайшее время участники экспедиции под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Андрея Рябухина сойдут на берег, затем будет произведена выгрузка техники и имущества экспедиции. После чего начнётся обустройство специально подготовленного полевого лагеря с полевой баней, медицинским пунктом, хлебопекарней, столовой и санитарно-эпидемиологической лабораторией.

С 2016 года Министерством обороны РФ и Русское географическое общество проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды. Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 года. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 километров маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.

Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на островах Курильской гряды.

В 2017 году в ходе работ будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик. Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую.

По итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

Метки: Курилы, Матуа, ТОФ, экспедиция

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