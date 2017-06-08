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Общество

07 июня 2017, 16:00
Гражданин КНДР пытался вывести 25 тысяч долларов США из Владивостока

Гражданин КНДР пытался вывести 25 тысяч долларов США из Владивостока

Северокроейцу грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы валюты либо ее конфискация

В международном аэропорту "Владивосток" в ходе таможенного контроля у гражданина КНДР, улетающего авиарейсом Владивосток-Пхеньян, владивостокскими таможенниками с помощью интроскопа был обнаружен в ручной черной сумке свёрток, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Устным опросом данного гражданина установлено, что им вывозится валюта в сумме более 25 тысяч долларов США, которая не была им задекларирована по установленной письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.

По результатам таможенного досмотра свёртка и конверта, предъявленного данным гражданином для досмотра, факт наличия у него именно этой суммы валюты подтвердился.

Данная сумма валюты на 15 тысяч долларов США превышает размер денежных средств, разрешенных к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме таможенным законодательством в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (в эквиваленте равный 10 тыс. долларов США).

По факту недекларирования гражданином КНДР указанной суммы валюты Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ. Санкциями данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы валюты либо ее конфискация.

Данная сумма не превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством в рамках ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть в эквиваленте равной 20 тыс. долларов США. В противном случае уже бы рассматривался бы вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

Метки: ДВТУ, Северная Корея, таможня

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