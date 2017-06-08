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Общество

07 июня 2017, 15:20
Во Владивосток прибыло круизное судно "Nippon Maru"
Во Владивосток прибыло круизное судно "Nippon Maru"
Во Владивосток прибыло круизное судно "Nippon Maru"

Во Владивосток прибыло круизное судно "Nippon Maru"

Это единственный заход лайнера в приморский порт

Круизное судно "Nippon Maru" пришвартовалось у Морского вокзала Владивостока сегодня, 7 июня. Это единственный заход лайнера в приморский порт в этом сезоне, сообщает ЕНВ.  

Это станет уже шестым с начала мая нынешнего года заходом во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был визит в столицу Приморья трансокеанского лайнера "Costa Victoria" 2 мая.

"Nippon Maru" построен на верфях Японии и относится к судам среднего круизного класса. Его полная вместимость – 607 пассажиров, параметры: длина – 167 метров, ширина – 24 метра, осадка – 6,5 метров. Экипаж "Nippon Maru" составляет 160 человек.Теплоход, как правило, осуществляет не слишком продолжительные морские путешествия по акватории Японского моря. Во Владивосток "Nippon Maru" заходит ежегодно, начиная с 2013 года.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, познакомиться с регионом прибыли более 300 туристов из Страны Восходящего солнца.

На берегу гостей встретили торжественно: сначала прозвучал приветственный барабанный бой в исполнении отряда барабанщиц Дальрыбвтуза, а затем яркие творческие номера представили вокальные и танцевальные коллективы. На нижней площадке Морвокзала традиционно расположилась выставка-ярмарка национальных сувениров, а на видовой территории организована выставка Приморской картинной галереи.

У выхода из лайнера путешественников встречают сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края. Они представляют гостям карты с пешеходными маршрутами и достопримечательностями Владивостока, путеводители "888" с турами по краю и всю необходимую информацию о Приморье на нескольких языках.

"Nippon Maru" пробудет в нашем городе меньше суток. Он отойдет от причала морского вокзала в этот же день, 7 июня, в 23 часа. Следующим портом захода судна "Nippon Maru" станет Корсаков на Сахалине.

Следующим круизным судном, которое примет Приморье, станет Asuka II из Японии. Лайнер зайдет в порт краевого центра 23 июня.

Напомним, в этом году круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз, причем первые шесть судозаходов уже состоялись в мае. Сезон был открыт в первых числах месяца визитом лайнера Costa Victoria с южнокорейскими туристами на борту, а в конце мая жители и гости края впервые увидели у берегов Владивостока лайнер "Costa NeoRomantica".

Метки: Nippon Maru, лайнер

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