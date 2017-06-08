Во Владивосток прибыло круизное судно "Nippon Maru"

Круизное судно "Nippon Maru" пришвартовалось у Морского вокзала Владивостока сегодня, 7 июня. Это единственный заход лайнера в приморский порт в этом сезоне, сообщает ЕНВ.

Это станет уже шестым с начала мая нынешнего года заходом во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был визит в столицу Приморья трансокеанского лайнера "Costa Victoria" 2 мая.

"Nippon Maru" построен на верфях Японии и относится к судам среднего круизного класса. Его полная вместимость – 607 пассажиров, параметры: длина – 167 метров, ширина – 24 метра, осадка – 6,5 метров. Экипаж "Nippon Maru" составляет 160 человек.Теплоход, как правило, осуществляет не слишком продолжительные морские путешествия по акватории Японского моря. Во Владивосток "Nippon Maru" заходит ежегодно, начиная с 2013 года.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, познакомиться с регионом прибыли более 300 туристов из Страны Восходящего солнца.

На берегу гостей встретили торжественно: сначала прозвучал приветственный барабанный бой в исполнении отряда барабанщиц Дальрыбвтуза, а затем яркие творческие номера представили вокальные и танцевальные коллективы. На нижней площадке Морвокзала традиционно расположилась выставка-ярмарка национальных сувениров, а на видовой территории организована выставка Приморской картинной галереи.

У выхода из лайнера путешественников встречают сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края. Они представляют гостям карты с пешеходными маршрутами и достопримечательностями Владивостока, путеводители "888" с турами по краю и всю необходимую информацию о Приморье на нескольких языках.

"Nippon Maru" пробудет в нашем городе меньше суток. Он отойдет от причала морского вокзала в этот же день, 7 июня, в 23 часа. Следующим портом захода судна "Nippon Maru" станет Корсаков на Сахалине.

Следующим круизным судном, которое примет Приморье, станет Asuka II из Японии. Лайнер зайдет в порт краевого центра 23 июня.

Напомним, в этом году круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз, причем первые шесть судозаходов уже состоялись в мае. Сезон был открыт в первых числах месяца визитом лайнера Costa Victoria с южнокорейскими туристами на борту, а в конце мая жители и гости края впервые увидели у берегов Владивостока лайнер "Costa NeoRomantica".