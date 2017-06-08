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Экономика

07 июня 2017, 14:10
Инструменты рынка ценных бумаг обсудили во Владивостоке

Инструменты рынка ценных бумаг обсудили во Владивостоке

Главной темой обсуждения стали облигации

Банк России обсудил с представителями дальневосточного бизнеса и органами власти альтернативный способ привлечения инвестиций. О достоинствах и недостатках выпуска ценных бумаг, а также об их преимуществах перед банковскими кредитами поговорили на конференции "Инструменты рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций", которая прошла 5-6 июня 2017 года во Владивостоке на о. Русском, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Главной темой обсуждения стали облигации. Именно развитие рынка облигаций является одной из стратегических задач Банка России, обозначенных в "Основных направлениях развития финансовых рынков на период 2016-2018 годов". Кроме того, растет интерес к этому инструменту представителей как крупного федерального бизнеса, так и региональных предприятий.

По словам начальника Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белова, необходимость широкого обсуждения альтернативных инструментов финансирования развития бизнеса в Дальневосточном федеральном округе уже назрела.

"Актуальность темы обусловлена теми задачами, которые сегодня поставлены руководством страны перед нашим регионом, – подчеркнул, открывая мероприятие, Сергей Белов. – Это, в первую очередь, ускоренное экономическое развитие, реализация многочисленных инвестиционных проектов, поддержка предпринимательства, повышение уровня жизни населения. При этом ключевая роль в развитии региона отводится локомотиву любой экономики – бизнесу, который не может расти без доступных финансовых ресурсов".

Как рассказала директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская, основу облигационного рынка на сегодняшний день составляют корпоративные облигации, которые выпускают и размещают на бирже крупные компании. Расширить спектр участников рынка, разнообразить его географию в силу более активного участия регионов, привлечь частных инвесторов – актуальные задачи Банка России.

"Мы начали серию выездных конференций, чтобы на местах поговорить о том, какие существуют проблемы и перспективы для конкретных инструментов, – объяснила Елена Чайковская. – Зачастую главная проблема – ментальная, всегда трудно сделать первый шаг. Наша миссия в том, чтобы доступно рассказать про облигации потенциальным участникам, оказать им квалифицированную консультационную поддержку".

Участники конференции отметили, что развитие рынка облигаций будет иметь свои "плюсы" для всех сторон: крупные предприятия получат более "дешевое" финансирование, высвободившиеся ресурсы банков станут доступнее для малого и среднего бизнеса, а население сможет использовать облигации в качестве альтернативного способа вложения своих средств и получения дополнительного дохода. 

По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, современный финансовый рынок предоставляет широкий спектр услуг любому, в том числе и недостаточно квалифицированному инвестору. И именно проблема недостаточной финансовой грамотности инвесторов зачастую становится причиной их разочарования в том или ином инструменте.

"Мы можем диверсифицировать источники финансирования, но надо быть уверенными, что участники рынка с ними "на ты", – отметил Михаил Мамута. – Поэтому говоря о развитии рынка облигаций, мы говорим и о той работе, которую нужно проделать в части повышения уровня финансовой грамотности населения. Это, конечно, не панацея от проблем, но необходимо, чтобы человек понимал причину и следствие тех или иных событий, а значит, вкладывал свои деньги более рационально".

В рамках конференции все участники смогли не только послушать выступления спикеров, но и задать свои вопросы, высказать предложения и пожелания, связанные с планами по развитию рынка и работой мегарегулятора. Мнения участников будут учтены Банком России при принятии запланированных решений и разработке новых инициатив.

В конференции приняли участие представители центрального аппарата Банка России и его территориальных учреждений, органов государственной власти Дальневосточного федерального округа, участники финансового рынка, представители реального сектора экономики и региональных институтов развития Дальнего Востока.

Метки: Банк России, конференция, облигации

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