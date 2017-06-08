Во Владивостоке будет показана премьера фильма "Сокровище Японского моря"

Создатель фильма – наиболее известный видеооператор-дайвер Дмитрий Рудась. Он хотел выразить всю первозданную красоту морской стихии Приморского края, таинственность флоры и фауны Японского моря. По его словам, каждый человек в каждую секунду фильма может погрузиться в великолепную морскую атмосферу и осознать то, что море может таить в себе невероятную познавательную активность, сообщает ЕНВ.

"Бытует такое мнение, что Приморье - очень холодное и неприветливое место, а море редко позволяет насладиться его живописной красотой по причине частых бурь и ветров. Говорят, что в море можно только ходить, как в "гастроном". Японское море - это не поход вгастроном – это незабываемое морское путешествие. Я пытаюсь показать, в меру своих ограниченных возможностей, насколько наше море многообразно, интересно и красиво. Эти все съёмки производились в другой "Вселенной", которая нам пока ещё неизвестна в полной мере. Естественно, в рамках десятиминутного сюжета невозможно сделать научное творение, которое будет рассказывать о стадиях развития осьминога или любого другого обитателя Японского моря. А вот этим фильмом я показываю частичку многообразия моря", - сообщает создатель фильма.

К слову сказать, Дмитрий Рудась неоднократно упоминается в ряду победителей и призеров совершенно разных кинематографических конкурсов, а подводные съемки – совмещение для оператора хобби с работой.

13-й Международный фестиваль "Человек и море" будет проходить с 8 по 10 июня. Фестиваль посвящен журналистским программам и документальным фильмам морской направленности. В течение всего фестиваля зрители смогут увидеть подводные съемки с территории акватории Японского моря, ранее нигде не публиковавшиеся.

В столице Приморья фестиваль проходит, начиная с 2009 года. В 2017 году он собрал рекордное количество работ – более 150 телепередач и документальных фильмов морской тематики, 40 из которых вошли в конкурсную программу.