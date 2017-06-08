Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

07 июня 2017, 11:20
Во Владивостоке будет показана премьера фильма "Сокровище Японского моря"

Во Владивостоке будет показана премьера фильма "Сокровище Японского моря"

В этом году фестиваль "Человек и море" откроет фильм видеооператора-дайвера

Создатель фильма – наиболее известный видеооператор-дайвер Дмитрий Рудась. Он хотел выразить всю первозданную красоту морской стихии Приморского края, таинственность флоры и фауны Японского моря. По его словам, каждый человек в каждую секунду фильма может погрузиться в великолепную морскую атмосферу и осознать то, что море может таить в себе невероятную познавательную активность, сообщает ЕНВ.

"Бытует такое мнение, что Приморье - очень холодное и неприветливое место, а море редко позволяет насладиться его живописной красотой по причине частых бурь и ветров. Говорят, что в море можно только ходить, как в "гастроном". Японское море - это не поход вгастроном – это незабываемое морское путешествие. Я пытаюсь показать, в меру своих ограниченных возможностей, насколько наше море многообразно, интересно и красиво. Эти все съёмки производились в другой "Вселенной", которая нам пока ещё неизвестна в полной мере. Естественно, в рамках десятиминутного сюжета невозможно сделать научное творение, которое будет рассказывать о стадиях развития осьминога или любого другого обитателя Японского моря. А вот этим фильмом я показываю частичку многообразия моря", - сообщает создатель фильма.

К слову сказать, Дмитрий Рудась неоднократно упоминается в ряду победителей и призеров совершенно разных кинематографических конкурсов, а подводные съемки – совмещение для оператора хобби с работой.

13-й Международный фестиваль "Человек и море" будет проходить с 8 по 10 июня. Фестиваль посвящен журналистским программам и документальным фильмам морской направленности. В течение всего фестиваля зрители смогут увидеть подводные съемки с территории акватории Японского моря, ранее нигде не публиковавшиеся.

В столице Приморья фестиваль проходит, начиная с 2009 года. В 2017 году он собрал рекордное количество работ – более 150 телепередач и документальных фильмов морской тематики, 40 из которых вошли в конкурсную программу.

Метки: фестиваль, фильм, Человек и море

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке больница "Фальк" провела день открытых дверей для детейВо Владивостоке больница "Фальк" провела день открытых дверей для детей
вчера, 18:30
В частном учреждении в День защиты детей молодым посетителям рассказали о возможностях современного лечения
Экспедиция Минобороны России и Русского географического общества прибыла на остров МатуаЭкспедиция Минобороны России и Русского географического общества прибыла на остров Матуа
вчера, 16:30
Экспедиция пройдет с июня по сентябрь
Гражданин КНДР пытался вывести 25 тысяч долларов США из ВладивостокаГражданин КНДР пытался вывести 25 тысяч долларов США из Владивостока
вчера, 16:00
Северокроейцу грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы валюты либо ее конфискация

Последние новости

Депутата-коммуниста задержали в центре ВладивостокаДепутата-коммуниста задержали в центре Владивостока
вчера, 22:30 3
Депутат Думы города Владивостока Павел Ильницкий был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий
Сергей Ищенко: Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестицийСергей Ищенко: Приморье должно быть в лидерах среди регионов Дальнего Востока по объемам инвестиций
вчера, 19:00
Край готовится к реализации проектов государственно-частного партнерства
Южная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAADЮжная Корея приостановит размещение американской системы ПРО THAAD
вчера, 18:00
Власти намерены дополнительно изучить воздействие противоракетных пусковых установок на окружающую среду

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
07.06.2017 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока 3
05.06.2017 12:00
ЦИК обнародовал имена спонсоров политических партий 2
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1
01.06.2017 15:10
Руководители государственных театров получают миллионы в месяц 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+