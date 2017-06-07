Япония собирается строить во Владивостоке транспортный хаб

Группа экспертов, среди которых заместитель министра земельной отрасли, инфраструктуры, транспортной логистики и туристических путей Японии Ханаока Хирофуми, накануне приехали в Приморский край с целью участия в обсуждении вопросов, связанных с развитием городской среды столицы региона. Японская сторона оценила железнодорожный и морской вокзалы, ознакомилась с логистическими путями города, сообщает ЕНВ.

Инвесторы из Японии собираются построить модернизированный транспортный узел во Владивостоке. Данный проект создан, в основном, с целью увеличения модернизации и удобства транспортной системы, тем самым призван помочь разгрузить ее от потоков автомобилей. Проект предусматривает, в том числе, строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспортные потоки от городских вокзалов в сторону мыса Эгершельд.

Предприниматели из Японии также собираются построить во Владивостоке инфраструктуру, которая включила бы в себя не толькотранспортныйхаб, но и светофоры, а также современные автомобильные парковки.

"Япония и Россия располагаются поблизости друг к другу, именно поэтому мы хотим развить Владивосток, реализовав новые проекты. Благодаря этому мы надеемся развить сферу туризма не только в РФ, но и в нашей стране", - сообщает Ханаока Хирофуми.

Япония не только разрабатывает оригинальные проекты по развитию инфраструктуры Владивостока, но и готова инвестировать определенные средства для их реализации.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье.

Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией "НиккенСеккей ЛТД" и Фондом единого института развития в жилищной сфере. Совместный проект будет синхронизирован с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

На данный момент сообщество по модернизации городской инфраструктуры Владивостока, состоящее из японской и российской рабочих групп, уже подготовило ряд проектов. Во-первых, к ним относится рыбный рынок под Золотым мостом. Во-вторых – стоянка для автомобилей в центральной части Владивостока. Кроме того, предлагается к внедрениюновые очистные сооружения, системы "умных" светофоров. Направлены проекты также к повышению комфортности зеленых зон Владивостока. Так, планируетсяпродление прогулочной зоны "Тропа здоровья", строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода "Спецзавод No 1".

"Японские власти и предприниматели имеют большой опыт в строительстве инфраструктуры в агрессивных и сжатых городских средах, - комментирует политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Правда, японцы как инвесторы очень долго думают перед тем, как принять окончательное решение. Поэтому не исключено, что большинство из этих проектов так и останутся на бумаге".