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Япония

07 июня 2017, 08:00
Япония собирается строить во Владивостоке транспортный хаб

Япония собирается строить во Владивостоке транспортный хаб

Транспортный узел может "развязать" проблемные участки на Эгершельде

Группа экспертов, среди которых заместитель министра земельной отрасли, инфраструктуры, транспортной логистики и туристических путей Японии Ханаока Хирофуми, накануне приехали в Приморский край с целью участия в обсуждении вопросов, связанных с развитием городской среды столицы региона. Японская сторона оценила железнодорожный и морской вокзалы, ознакомилась с логистическими путями города, сообщает ЕНВ.

Инвесторы из Японии собираются построить модернизированный транспортный узел во Владивостоке. Данный проект создан, в основном, с целью увеличения модернизации и удобства транспортной системы, тем самым призван помочь разгрузить ее от потоков автомобилей. Проект предусматривает, в том числе, строительство автомобильных эстакад, которые будут уводить транспортные потоки от городских вокзалов в сторону мыса Эгершельд.

Предприниматели из Японии также собираются построить во Владивостоке инфраструктуру, которая включила бы в себя не толькотранспортныйхаб, но и светофоры, а также современные автомобильные парковки.

"Япония и Россия располагаются поблизости друг к другу, именно поэтому мы хотим развить Владивосток, реализовав новые проекты. Благодаря этому мы надеемся развить сферу туризма не только в РФ, но и в нашей стране", - сообщает Ханаока Хирофуми.

Япония не только разрабатывает оригинальные проекты по развитию инфраструктуры Владивостока, но и готова инвестировать определенные средства для их реализации.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье.

Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией "НиккенСеккей ЛТД" и Фондом единого института развития в жилищной сфере. Совместный проект будет синхронизирован с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

На данный момент сообщество по модернизации городской инфраструктуры Владивостока, состоящее из японской и российской рабочих групп, уже подготовило ряд проектов. Во-первых, к ним относится рыбный рынок под Золотым мостом. Во-вторых – стоянка для автомобилей в центральной части Владивостока. Кроме того, предлагается к внедрениюновые очистные сооружения, системы "умных" светофоров. Направлены проекты также к повышению комфортности зеленых зон Владивостока. Так, планируетсяпродление прогулочной зоны "Тропа здоровья", строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода "Спецзавод No 1".

"Японские власти и предприниматели имеют большой опыт в строительстве инфраструктуры в агрессивных и сжатых городских средах, - комментирует политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Правда, японцы как инвесторы очень долго думают перед тем, как принять окончательное решение. Поэтому не исключено, что большинство из этих проектов так и останутся на бумаге".

Метки: транспортный хаб, Япония

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