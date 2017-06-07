Александр Ролик: "Прогресс" твердо встал на крыло

На территории Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина строится новая взлетно-посадочная полоса, на которой впоследствии краевые власти рассматривают возможность принимать самолеты гражданского назначения местных авиалиний, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, которого сопровождал глава города Арсеньева Александр Коваль, посетил с рабочим визитом авиакомпанию "Прогресс". Управляющий директор Юрий Денисенко провел гостей по цехам предприятия, показал как создаются современные российские военные и гражданские вертолеты. Спикеру краевого парламента показали сборочный цех, где идет строительство вертолетов для нужд Министерства обороны России и зарубежных заказчиков. Этот цех построен недавно и в нем применены новейшие технологии сборки.

"Мы продемонстрировали все последние достижения нашего предприятия, - сказал Юрий Денисенко. – Сейчас в рамках развития производства идет реконструкция аэродромной базы, включающая строительство вертолетных площадок и взлетно-посадочной полосы, которая будет введена в эксплуатацию в октябре этого года".

Сегодня авиакомпания "Прогресс", которая входит в холдинг "Вертолеты России", выпускает одну из самых совершенных боевых машин в своем классе – разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Эти машины поставляются в военно-воздушные силы России, а также на экспорт. Помимо производства военных вертолетов, "Прогресс" налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

На предприятии ведется модернизация производства. Внедрение инновационных технологий проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы".

"То, что сегодня делается в компании "Прогресс" по модернизации производства заслуживает только положительных оценок, - сказал Александр Ролик. – Сегодня количество выпускаемой продукции исчисляется десятками, объемы заказов растут, а число работающих с каждым годом увеличивается. А это значит, что появляются новые рабочие места для жителей города, повышаются отчисления в налоговую систему, в том числе и в местный бюджет. Компания "Прогресс" всегда была градообразующим предприятием, играя значительную роль в жизни города. То, что делается сегодня холдингом "Вертолеты России" и руководством предприятия, очень важно для развития Арсеньева и Приморского края в целом".

Также Александр Ролик провел встречу с профсоюзным активом завода "Прогресс". Он рассказал о работе шестого созыва Законодательного Собрания и ответил на вопросы авиастроителей.

Один из вопросов касался создания туристического кластера и использования горнолыжной базы, которая расположена в пригороде Арсеньева. Сейчас трасса, оборудованная горнолыжными подъемниками и другой техникой, поддерживается силами существующего спортивного краевого учреждения. Необходимых средств, а это около двух миллиардов рублей, которые нужно вложить в развитие, в краевом бюджете сейчас нет. В тоже время, как отметил Александр Ролик, есть программа государственно-частного партнерства. "Как только найдется инвестор, туристический кластер в Арсеньеве будет создан. Мы настроены на то, чтобы максимально поддержать его создание и привлечь в край иностранных инвесторов", - подчеркнул спикер парламента.

Следующий вопрос касался газификации края. Александр Ролик сообщил, что в первую очередь будут газифицироваться крупные города Приморья: Владивосток, Артем, Спасск-Дальний. "Сейчас ведется работа по газоснабжению Надеждинского и Михайловского районов, Большого Камня, где созданы ТОРы, - рассказал председатель краевого парламента. – Арсеньев в эту программу не входит, но он получает преференции по программе развития моногородов. Сейчас ведется работа, направленная на то, чтобы внести изменения в нормативно-правовые акты, которые позволяли бы в моногородах создавать территории опережающего развития. Если это решение будет принято, то в Арсеньеве можно будет создать ТОР и рассматривать вопрос по газификации городского округа".

Еще одним острым вопросом стала доплата дальневосточных надбавок для пенсионеров. Александр Ролик сообщил собравшимся, что с 2005 года Законодательное Собрание практически ежегодно выходит на Государственную Думу с предложением установить для жителей Приморского края и Дальнего Востока 30-процентную надбавку пенсионерам. "Пока этот вопрос не решен, поскольку федеральный бюджет к этому не готов, - сказал спикер краевого парламента. – Тем не менее, пенсии в Приморском крае несколько выше, чем в других регионах. Но работу в этом направлении продолжаем – недавно мы обратились к депутатам Государственной Думы с просьбой, чтобы они включили в свой законотворческий процесс вопрос дальневосточных надбавок. Я считаю, что решение этого вопроса значительно облегчит жизнь дальневосточных пенсионеров. Более того, это будет способствовать закреплению населения в регионе".