На озере Синкайху на китайско-российской границе введен сезонный запрет на рыболовство

С 6 июня вступил силу очередной сезонный запрет на рыбную ловлю в озере Синкайху (Ханка) . В течение полутора месяцев здесь запрещена любая рыболовная деятельность, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Озеро Синкайху (Ханка) находится на китайско-российской границе, площадь китайской части зеркала озера составляет более 1 тыс. кв. км. Режим запрета на рыболовство в озере вводится с 1952 года. В 2008 году продолжительность запрета была увеличена с 30 до 45 дней.

Пограничное озеро, заповедник Синкайху, находится к востоку от города Цзиси провинции Хэйлунцзян, 35 км от города Мишань. Он возник из воды, накопившейся в результате оседания рельефа местности после извержения вулкана. Это озеро на границе Китая и России. Одна треть его площади на севере принадлежит Китаю, южная часть – России. Общая площадь – 4 380 км, длина береговой линии – 90 км, высота над уровнем моря – 69 метров, максимальная глубина –10 метров, ширина с востока на запад – 60 км, с юга на север – 140 км. Оно находится на 45º20′северной широты и 132º40′восточной долготы, в него впадают 9 рек. Вода из озера вытекает на северо-восток и в конце концов попадает в Уссури. Заповедник "Синкай-ху" раньше был внутренним озером Китая. После заключения китайско-российского Пекинского трактата 1860 г. он оказался на границе Китая и России.

Во время действия запрета пограничная служба и местная рыболовная администрация будут вести совместное патрулирование на озере.