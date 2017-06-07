Отряд кораблей ТОФ покинул Гонконг и взял курс на Владивосток

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" покинул Гонконг, сообщает ЕНВ.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Национальной освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Военнослужащие ТОФ посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта, а также провели ряд товарищеских спортивных матчей с китайскими моряками.

5 июня гвардейский ракетный крейсер "Варяг" был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга. Сотни граждан Гонконга, уполномоченные русской диаспоры, китайские моряки и корреспонденты побывали на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Это вызвало настоящий ажиотаж среди местных граждан, которые поторопились лично посетить один из самых грозных военных кораблей в мире. В течение дня корабль посетило более 2 тыс. человек.

Гонконг стал последним иностранным портом в ходе длившегося более двух месяцев дальнего похода отряда боевых кораблей ТОФ. 6 июня корабли возяли курс на Владивосток.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего океанского похода в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

За два месяца плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия).

Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.