Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

06 июня 2017, 22:40
Отряд кораблей ТОФ покинул Гонконг и взял курс на Владивосток
Отряд кораблей ТОФ покинул Гонконг и взял курс на Владивосток
Отряд кораблей ТОФ покинул Гонконг и взял курс на Владивосток
Все фото (5)

Отряд кораблей ТОФ покинул Гонконг и взял курс на Владивосток

В рамках данного визита моряки встретятся с представителями командования ВМС Народно-освободительной армии Китая

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" покинул Гонконг, сообщает ЕНВ.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Национальной освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Военнослужащие ТОФ посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта, а также провели ряд товарищеских спортивных матчей с китайскими моряками.

5 июня гвардейский ракетный крейсер "Варяг" был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга. Сотни граждан Гонконга, уполномоченные русской диаспоры, китайские моряки и корреспонденты побывали на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Это вызвало настоящий ажиотаж среди местных граждан, которые поторопились лично посетить один из самых грозных военных кораблей в мире. В течение дня корабль посетило более 2 тыс. человек.

Гонконг стал последним иностранным портом в ходе длившегося более двух месяцев дальнего похода отряда боевых кораблей ТОФ. 6 июня корабли возяли курс на Владивосток.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего океанского похода в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

За два месяца плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия).

Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: Гонконг, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Авианосцы США покинули акваторию Японского моряАвианосцы США покинули акваторию Японского моря
вчера, 16:00
"Карл Винсон" возвращается в порт базирования в Сан-Диего в Калифорнии
Северная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика СШАСеверная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика США
02 июня 2017, 16:20
США пожалеют, если они продолжат военную конфронтацию
ННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции СШАННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции США
02 июня 2017, 12:10
В общей сложности три российских компании попали под санкции в связи с ядерной программой Пхеньяна

Последние новости

Александр Ролик: "Прогресс" твердо встал на крылоАлександр Ролик: "Прогресс" твердо встал на крыло
сегодня, 00:00
Председатель ЗС ПК посетил Арсеньевский авиационный завод "Прогресс"
Приморский край стал лидером среди регионов РФ по количеству долгов по зарплатеПриморский край стал лидером среди регионов РФ по количеству долгов по зарплате
вчера, 17:40
Основным должником является завод "Радиоприбор"
Синдзо Абэ высказался по поводу инициативы Китая "Один пояс, один путь"Синдзо Абэ высказался по поводу инициативы Китая "Один пояс, один путь"
вчера, 17:20
Соглашение о свободной торговле в рамках ТРР будет без участия США

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
05.06.2017 12:00
ЦИК обнародовал имена спонсоров политических партий 2
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1
05.06.2017 11:40
Вернисаж "Море впечатлений" прошел в Приморской государственной картиной галерее 1
05.06.2017 17:30
Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+