Приморский край стал лидером среди регионов РФ по количеству долгов по зарплате

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что почти 15% всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"Самая большая задолженность по России — в Приморском крае. Это более 500 млн руб. Это почти 15% всей российской задолженности", — уточнил он.

Топилин добавил, что одним из основных должников является завод "Радиоприбор" в Приморье.

"Это завод "Радиоприбор", по которому сейчас применяются меры экономического характера по поиску эффективного собственника. В течение этого года проблему эту мы должны решить", — сказал министр.

Глава Минтруда подчеркнул, что у министерства в этой связи нет претензий к региональным властям.

В середине декабря 2016 года экс-сотрудники оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке обратились к президенту России Владимиру Путину из-за долгов по зарплате.