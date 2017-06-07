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Общество

06 июня 2017, 16:20
Находкинские таможенники пресекли незаконный экспорт лесоматериалов

Находкинские таможенники пресекли незаконный экспорт лесоматериалов

Предпринимателя ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Находкинской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы из Владивостока по факту контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов ценных пород, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Данный предприниматель в 2014 году осуществил вывоз в Китай 1,4 тысяч кубометров лесоматериалов на 14 млн рублей. При декларировании лесоматериалов в таможню умышлено подавались недостоверные сведения. Установлено, что предприниматель для получения разрешения на экспорт леса, выдаваемого Росприроднадзором, использовал коммерческие документы, которые не имели отношения к экспортируемому лесу и не подтверждали законность его происхождения и приобретения.

В соответствии с ч. 1 ст. 2261 УК РФ "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере" владивостокского предпринимателя ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, что 2017 год объявлен в России годом экологии. В связи с этим у государственных органов, в том числе таможенных, на особом контроле вопросы охраны окружающей среды. Учитывая объемы вывозимого леса через таможню (в 2017 году более 550 тысяч кубометров) находкинские таможенники активно противодействуют незаконному перемещению лесоматериалов через границу. С 2015 года Находкинской таможней возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, выявленных должностными лицами при контроле экспорта лесоматериалов, а также 11 уголовных дел по фактам контрабанды леса.

Метки: ДВТУ, лес, таможня

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