Синдзо Абэ высказался по поводу инициативы Китая "Один пояс, один путь"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что экономическая инициатива Китая "Один пояс, один путь" будет реализована в соответствии с международными правилами, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Абэ сказал об этом, обращаясь к лидерам политических и деловых кругов из азиатских стран на конференции в Токио в понедельник.

По словам Абэ, эта инициатива заключает в себе потенциал, который позволит соединить Восток и Запад, а также разнообразные регионы между ними.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что эта инициатива будет осуществляться в гармонии со справедливой и свободной торговлей в Транс-Тихоокеанской экономической зоне и станет способствовать миру и процветанию в регионе и во всем мире.

Абэ сказал, что он поддержит инициативу Китая с таких позиций.

Он также отметил, что не отказался от работы по Соглашению о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства несмотря на решение США выйти из него.

По словам Абэ, в настоящее время соглашение ТРР находится на распутье и зона свободной и справедливой торговли либо расширится, либо этот процесс на нескорое время приостановится.

Синдзо Абэ также подчеркнул свое намерение ввести в действие Соглашение о свободной торговле в рамках ТРР без участия США.