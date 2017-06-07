Синдзо Абэ высказался по поводу инициативы Китая "Один пояс, один путь"

Соглашение о свободной торговле в рамках ТРР будет без участия США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что экономическая инициатива Китая "Один пояс, один путь" будет реализована в соответствии с международными правилами, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.
Абэ сказал об этом, обращаясь к лидерам политических и деловых кругов из азиатских стран на конференции в Токио в понедельник.
По словам Абэ, эта инициатива заключает в себе потенциал, который позволит соединить Восток и Запад, а также разнообразные регионы между ними.
Премьер-министр также выразил надежду на то, что эта инициатива будет осуществляться в гармонии со справедливой и свободной торговлей в Транс-Тихоокеанской экономической зоне и станет способствовать миру и процветанию в регионе и во всем мире.
Абэ сказал, что он поддержит инициативу Китая с таких позиций.
Он также отметил, что не отказался от работы по Соглашению о свободной торговле в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства несмотря на решение США выйти из него.
По словам Абэ, в настоящее время соглашение ТРР находится на распутье и зона свободной и справедливой торговли либо расширится, либо этот процесс на нескорое время приостановится.
Синдзо Абэ также подчеркнул свое намерение ввести в действие Соглашение о свободной торговле в рамках ТРР без участия США.
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