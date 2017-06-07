Авианосцы США покинули акваторию Японского моря

Министерство обороны США сообщает, что два американских авианосца покинули акваторию Японского моря, но Соединенные Штаты продолжат наблюдение за действиями Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

В понедельник представитель Пентагона заявил в интервью NHK, что авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" ушли из Японского моря, завершив трехдневные учения, которые проводились на прошлой неделе.

Размещение двух авианосцев у берегов Корейского полуострова, что является редким событием, произошло на фоне усиления напряженности из-за развития Северной Кореей ядерной программы и неоднократных запусков Пхеньяном ракет.

По словам представителя Пентагона, авианосец "Карл Винсон" возвращается в порт базирования в Сан-Диего в Калифорнии.

Военное руководство США направило авианосец "Нимиц" в западную часть Тихого океана для наблюдения за развитием событий на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. В июле авианосец примет участие в совместных учениях с Японией и Индией, которые пройдут в Индийском океане, а затем отправится в Персидский залив.

Представитель Министерства обороны США отметил также, что Пентагон будет действовать по ситуации в случае изменения положения дел на Корейском полуострове.