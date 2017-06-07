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Общество

06 июня 2017, 15:50
Авиакомпания "Аврора" предлагает пассажирам услуги Зала официальных лиц и делегаций

Авиакомпания "Аврора" предлагает пассажирам услуги Зала официальных лиц и делегаций

ЗОЛИД находится в Терминале Б международного аэропорта Владивостока

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", предлагает пассажирам внутренних авиалиний сделать своё путешествие более комфортным, воспользовавшись услугами Зала официальных лиц и делегаций (ЗОЛИД) в международном аэропорту Владивостока, сообщает ЕНВ.

Комфортабельный зал с высоким уровнем сервиса находится в Терминале Б международного аэропорта Владивостока. Зал работает ежедневно с 06:00 до 18:00. В случае задержек рейсов на вылет позднее 18:00 ЗОЛИД работает до вылета рейса.

В Зале официальных лиц и делегаций созданы комфортные условия для отдыха или работы. Сотрудники ЗОЛИДа на специальном транспорте проводут пассажиров до или от борта самолёта, заберут багаж после приземления и доставят его к выходу из зала.

"Доброжелательный персонал своевременно информирует пассажиров, провожающих и встречающих о времени прибытия и вылета рейса, начале регистрации и посадки. Консультации и помощь оказываются пассажирам при регистрации билетов, оформлении багажа и всех предполётных мероприятиях. Это занимает минимум времени, после чего пассажиру предоставляется возможность ожидать вылета своего рейса за чашечкой чая или кофе в зале повышенной комфортности с кондиционером и бесплатной беспроводной сетью Wi-Fi. Нашим гостям предлагается также фуршетный стол", - сообщает пресс-служба авикомпании.

В комплекс услуг Зала официальных лиц и делегаций в аэропорту Владивостока также входит предоставление оборудованного всем необходимым конференц-зала.

Пассажиры бизнес-класса авиакомпаний "Аврора" и "Аэрофлот", а также участники бонусной программы "Аэрофлот Бонус" уровня Gold/Platinum плюс один гость обслуживаются в Зале официальных лиц и делегаций бесплатно.

Воспользовавшись услугами Зала официальных лиц и делегаций, предоставляемыми Авиакомпанией "Аврора", пассажиры могут без лишнего стресса отправиться в любую поездку, приятно проведя время предполётного ожидания в комфортной обстановке. А так же можно организовать в аэропорту VIP-встречу для руководителей компаний, партнёров по бизнесу, друзей.

Ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг ЗОЛИДа можно по телефону 8 (423) 230-71-96.

Метки: Аврора, МАВ

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