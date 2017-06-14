Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье

ООО "Жилкапинвест" сегодня - один из наиболее заметных игроков приморского рынка строительства жилья. Занимаясь застройкой преимущественно спального района по улицам Ватутина и Нейбута, компания успешно справлялась с кризисами, полностью выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами. На сегодняшний день уже введены в эксплуатациютри дома, в процессе строительства четвертый дом ЖК "Фрегат" и три дома ЖК "Фрегат 2".О сегодняшнем дне строительной компании, а также о планах на будущее корреспондент ЕНВ поговорил с генеральным директором строительной компании Андреем Коркуновым.

Ваша компания зарегистрирована в Москве, а во Владивосток вы приехали в 2006 году, и сразу же стали отстраивать район на улице Ватутина. По какой причине вы выбрали именно Владивосток?

Компания "Жилкапинвест" начала во Владивостоке свою деятельность в 2006 года, выиграв конкурс, связанный с выделением земельных участков под жилищное строительство – участок более 8 гектаров в районе улицы Нейбута и участок в три гектара по улице Ватутина. Мы сразу были нацелены на строительство жилья "комфорт-класса": монолитно-каркасное жилье, современная автоматизация ЖКХ, нестандартные планировочные решения, светлые и просторные видовые квартиры, панорамное остекление, использование при строительстве специальных тепло и шумоизоляционных материалов, высококачественных стеклопакетов.

Первый жилой комплекс – "Фрегат" включает в себя четыре дома: Ватутина, 4а, Ватутина, 4в, Ватутина, 4д. Эти три объекта сданы. На данный момент идет строительство четвертого по счету дома Ватутина, 33, который также входит в жилой комплекс "Фрегат". И, если предыдущие дома были пятисекционными, переменной этажности на 14-16 этажей, то последний дом будет односекционным 25-ти этажным.

Строительство домов ЖК "Фрегат 2" по улице Нейбута началось в апреле 2016 года. Сейчас подготовлена вся документация для строительства 4-х домов из 10-ти. Окончание строительства всего жилого комплекса "Фрегат-2" планируется в 2020 году. Общая площадь жилья составит 110 тысяч квадратных метров. Наш проект предусматривает квартиры от одной до четырех комнат – от 28 до 110 кв.м. На сегодняшний день завершается строительство первого дома по ул. Нейбута, 17, к.1, возводится второй дом, соответственно, ул. Нейбута, 17, к.2, и получено разрешение на строительство третьего дома (ул. Нейбута, 17, к.3). Стоит отметить, что по текущему плану второй и четвертый дома будут сдаваться с внутренней отделкой квартир, что позволит жильцам въезжать и жить в тишине с первых дней.

В начале мая ООО "Жилкапинвест" получило разрешение №RU25304000-139/2017 на строительство дома №3 в жилом комплексе "Фрегат 2". Строительства дома уже началось, а окончание запланировано на IV квартал 2018. Планировки квартир в новом доме будут отличаться от планировок в домах №1 и №2. В доме №3 будут представлены студии, 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 28 м2 до 62,8 м2. А также в доме представлены уникальные планировочные решения 2-комнатных квартир с кухнями до 20,5 м2. Отличительной особенностью дома является наличие многогранных эркеров на фасаде, что придает облику дома дополнительную выразительность, а жильцам дома - больше естественного света в квартире.

Предусмотрено ли строительство детских садов, общеобразовательных школ, прочей социальной инфраструктуры, например, магазинов, аптек, салонов красоты на участке жилого комплекса?

Стоит отметить, что район Нейбута достаточно развит и имеет множество социальных объектов. Однако мы со своей стороны также позаботились о наших жильцах и запроектировали помещение под детский сад в четвертом доме ЖК "Фрегат 2". Также на территории жилого комплекса нами предусмотрены индивидуальные машиноместа в крытом паркинге, спортивные площадки, запроектировано 22 площадки для отдыха, собственный бульвар для прогулок, скейт-парк. Предполагается, что на территории ЖК "Фрегат 2" будет развиваться малый бизнес; клиники, салоны красоты, развивающие центры и т.п.

Есть ли у вас данные о количестве жителей, которые должны въехать в ваши дома?

Всего в двух жилых комплексах "Фрегат" и "Фрегат 2" будет примерно 3 тысячи квартир, в которых будет проживать около 6,5 тысяч жителей. Мы строим качественное жилье, которое отвечает требованиям разных категорий населения. У нас разработаны уникальные программы для студентов, пенсионеров, многодетных семей и семей военных. Социальный портрет наших жильцов – семьи с детьми и подростками, пенсионеры, которых привлекает экономия ЖКХ в наших домах, студенты и молодые семьи, которым нравятся квартиры-студии небольшого метража.

В апреле 2017 года торговая марка "Жилой комплекс Фрегат 2" получила золотую награду в 15-ом региональном конкурсе "Торговая марка года", организованном союзом "Приморская торгово-промышленная палата". Эта высокая оценка подчеркивает успешные маркетинговые стратегии при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей. Знак "Торговая марка года"– знак качества для потребителя товаров и услуг данного бренда.

Как стало известно, жилой комплекс "Фрегат 2" спроектирован сразу с дизайном квартир. Насколько клиенты поддерживают эту идею?

Первый дом в ЖК "Фрегат 2"продается с квартирами без ремонта. К началу строительства второго дома мы увидели интерес покупателей на жилье с ремонтом. И разработали два варианта внутренней отделки. Вообще, весь комплекс "Фрегат 2" задуман таким образом, что в нем будет большое количество различных планировочных и дизайнерских решений. И, конечно, мы ориентируемся на пожелания наших покупателей. Могу сказать, что сейчас пользуются одинаковым спросом, как квартиры с готовым ремонтом, так и без него. Если мы увидим спрос на какие-то особенные решения, мы готовы учесть это при проектировании следующих домов жилого комплекса "Фрегат 2".

Как вы можете прокомментировать жалобы от людей, в том числе, в интернете, на форумах, касательно шумной работы на стройках, сильной пыли и других негативных последствий строительства во Владивостоке?

Жалобы действительно бывают, но их немного, и мы незамедлительно реагируем и стараемся исправить ситуацию. Мы понимаем, что жить по соседству со стройкой – не просто. Однако все строительство ведется в соответствии с действующими нормами. Мы принимаем все меры для безопасности и удобства граждан, поскольку основная цель нашей работы – сделать Владивосток комфортным и красивым городом с развитой инфраструктурой. Со своей стороны, мы для удобства жителей ближайших домов по возможности занимаемся дорожной инфраструктурой. Так, мы спроектировали и начинаем строить новый подъезд к соседнему с нашим жилым комплексом дому по ул. Нейбута, 10. Также мы ведем проектирование улицы Гарнизонная, которая связывает между собой два наших комплекса с улицей Фадеева.

В ООО "Жилкапинвест" большое внимание уделяется созданию удобных условий для жителей домов, которые строит компания. Безусловно, к этому относится и наличие качественных дорог на территории микрорайона. Компания обратилась в Администрацию города с предложением сделать первый шаг к реконструкции перспективной дороги – 3-я Гарнизонная улица, а именно подготовить проект планировки территории, за свой счет. И после рассмотрения документов представленных компанией, Администрация города издала постановление от 05.04.2017 №893 "О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Гарнизонная, 3-я в г. Владивостоке". ООО "Жилкапинвест" уже приступило к выполнению взятой на себя задачи. Компания уверена, что обновленная 3-я Гарнизонная улица будет хорошим подарком для всех жителей не только строящихся ЖК, но для остальных жителей микрорайона.

В основном, жители ближайших домов положительно относятся к строительству ЖК "Фрегат-2". Понимая, что это положительно влияет на развитие микрорайона в целом. Там, где раньше был пустырь, появятся не только современные и красивые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, детские учреждения, магазины, аптеки, спортивные и детские площадки, автостоянки. Вид района меняется в лучшую сторону, и это безусловный плюс.

В Москве, как известно, в данный период времени происходит реновация жилья. Во Владивостоке также много места занимают двухэтажные здания. Нужна ли реновация Владивостоку?

В центре Владивостоканемало частного сектора. Намного эффективнее было бы создать там более развитую и красивую инфраструктуру. Также необходимо заменять жилые дома, которые проигрывают по своей эффективности духу времени. Нашей компании интересно поучаствовать в программе по проектированию некоторых жилых микрорайонов города. Вообще, сейчас Владивосток является очень активной зоной с точки зрения инфраструктурных проектов. Проявляется активная заинтересованность государства в модернизации Дальнего Востока и, в частности, Приморского края. На сегодня мы вышли из всех проектов строительства в других регионах страны и полностью сосредоточились на работе компании в Приморском крае.

Существуют какие-либо административные барьеры при воплощении ваших строительных амбиций?

Я не могу сказать, что у нас есть какие-либо значительные трудности. С точки зрения сроков оформления документации бывают некоторые задержки. Но, в общем, нам очень комфортно работать во Владивостоке.

Есть ли в планах возведение жилья VIP-класса, и какая могла бы быть цена такого жилья?

Во Владивостоке при нашем участии зарегистрирована новая компания - "Жилой комплекс Арсеньев", которая получила статус резидента Свободного порта Владивосток. В скором времени планируется строительство двух 25-этажных домов бизнес-класса по улице Союзная. Предварительно мы оцениваем стоимость квадратного метра будущих квартир в районе 120 тысяч рублей. Например, однокомнатная квартира с уникальным дизайнерским ремонтом будет стоить в пределах 6 миллионов рублей.