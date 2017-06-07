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Экономика

06 июня 2017, 11:40
В Минвостокразвития начали отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ-2017

В Минвостокразвития начали отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ-2017

В прошлом году на Восточном экономическом форуме было презентовано 36 проектов

Министерство России по развитию Дальнего Востока начало отбирать инвестиционные проекты для презентации в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдт во Владивостоке в сентябре этого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Прежде всего отбираются проекты, реализация которых будет иметь влияние на социально-экономическое развитие территории.

"Идеальным вариантом для нас станут проекты, реализация которых будет иметь влияние на социально-экономическое развитие территории. Это так называемый мулитипликативный эффект, когда появление одного предприятия притягивает и другие, а они открывают новые возможности для жителей. Например, на стоимость продуктов питания влияет появление крупных логистических центров в регионе", — пояснил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Заявки от всех желающих принимаются до 1 июля. Для участия в конкурсе необходимо представить свой проект на сайте, заполнив специальную форму. Затем в течение пяти дней сотрудники министерства отберут лучшие предложения для презентации в сентябре во Владивостоке.

Приоритет будет отдаваться проектам высокой степени проработки, имеющим важное региональное значение и поддержку федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Также будет учитываться объем уже вложенных средств по отношению ко всему объему инвестиций.

В прошлом году на Восточном экономическом форуме было презентовано 36 проектов.

Напомним, Восточный экономический форум пройдёт 6-7 сентября во Владивостоке в третий раз. В прошлом году форум собрал 3,5 тысячи участников из 56 стран мира. 

Метки: ВЭФ, Минвостокразвития

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