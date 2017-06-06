ОАО "Радиоприбор" заработает в полную силу в 2018 году

Новые собственники Радиоприбора пообещали, что уже следующий год предприятие встретит "во всеоружии" и выпустит первые изделия. Вопрос запуска производства на заводе Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил с руководством концерна "РТИ" и его дочерней компании – Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ), сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

К настоящему времени в филиале ОАО "Дубненский машиностроительный завод имени Федорова" на базе ОАО "Радиоприбор" работает уже около 100 человек. Генеральный директор ДМЗ Сергей Дацко сообщил Губернатору, что наращивание числа работников будет начато с июля, когда будут приобретены комплектующие и материалы, необходимые в производстве.

"Примечательно, что даже те люди, которые нашли другую работу, возвращаются на завод. Кадрового голода не испытываем. 340 человек уже наберём в сентябре", – обозначил генеральный директор ОАО "ДМЗ".

Эта цифра будет практически удвоена в следующем году, отметил генеральный директор компании "РТИ" Игорь Бевзюк, в чей состав входит Дубненский машиностроительный завод.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что перед новыми собственниками сейчас стоят три основные задачи.

"Первая задача – людей трудоустроить, вторая – погасить долги по зарплате, третья, долгоиграющая, – сделать так, чтобы данная производственная площадка работала. Что касается задолженности по заработной плате, 178 миллионов рублей мы выплатили из краевого резервного бюджета, что позволило снять социальное напряжение. Этот вопрос важно решить до конца", – заявил глава Приморья.

Губернатора заверили, что следующий год одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники – "Радиоприбор" – встретит "во всеоружии".

"В следующем году ему исполнится 60 лет. Для нас крайне важно, чтобы завод, имеющий такую историю, был полностью загружен. Хотим вдохнуть в него жизнь. И надеемся, что в 2017-2020 годах будет положительная динамика в этой части", – отметил Игорь Бевзюк.

В планах руководства – уйти от монопродукта, диверсифицировав производство.

"Сейчас руководство завода и руководство подразделения ведёт работу по получению заказов. Планируется уйти от монозаказа и получать ещё контракты на производство неких авиакомпонентов и компонентов для других изделий, сходных по технологической цепочке производства с теми, которые Радиоприбор производил традиционно", – сообщил генеральный директор компании "РТИ".

Игорь Бевзюк обозначил готовность компании к взаимовыгодному полноценному сотрудничеству. Он акцентировал, что завод заинтересован в успешном развитии производства на Радиоприборе, поскольку получает возможность расширения своей продуктовой линейки, более высокую добавленную стоимость изделий ДМЗ.

"Радиоприбор позиционирует себя как серьёзный и надежный партнёр, обладающий высоким технологическим потенциалом. Для нас этими слова являются ключевыми", – подчеркнул он.