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Экономика

06 июня 2017, 08:00
Банк "ФК Открытие" может подключиться к достройке гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке

Банк "ФК Открытие" может подключиться к достройке гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке

Предварительно известно, что стороны обсудили возможность кредитования достройки Hyatt на Корабельной набережной

Банк "ФК Открытие" готов рассматривать вопрос о кредитовании достройки гостиницы Hyatt на Корабельной набережной Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

В конце мая приморские депутаты одобрили предоставление госгарантии в 1,2 миллиарда рублей ОАО "Наш дом — Приморье" на достройку гостиниц Hyatt во Владивостоке.

Глава Приморья Владимир Миклушевский на полях Петербургского международного экономического форума провел переговоры с руководством банков "ФК Открытие" и "Российский Капитал".

Стороны обсудили возможности кредитования ряда проектов в крае. Один из проектов – гостиница на Корабельной набережной. Старший вице-президент банка "ФК Открытие" Геннадий Жужлев подчеркнул, что уделит данному проекту особое внимание, для него Дальний Восток и Приморский край – стратегический регион. "Готовы к взаимодействию", – отметил он.

Напомним, что экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. Также в результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности. В ноябре 2016 года сообщалось о задержании директора компании "Наш дом — Приморье" Сергея Запорожца.

Метки: Hyatt, банк

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