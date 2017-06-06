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Экономика

06 июня 2017, 00:00
Семнадцатая ТОР будет создана на Дальнем Востоке

Семнадцатая ТОР будет создана на Дальнем Востоке

Три инвестора уже заявили о своем интересе к реализации проектов на ТОР "Свободный"

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока утвердило в Правительстве России постановление о создании ТОР "Свободный" в Амурской области. Теперь территория получила официальный юридический статус. Таким образом на Дальнем Востоке создана семнадцатая ТОР, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития. 

В реализацию проекта промышленной площадки только на первом этапе будет привлечено 1,3 трлн рублей частных инвестиций, будет создано более 4,5 тысяч рабочих мест. По словам вице-премьера - полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева, только с реализацией указанных проектов бюджет Амурской области увеличится в два раза.

Три инвестора уже заявили о своем интересе к реализации проектов на новой территории опережающего развития – "Свободный".

Один из них - компания "Газпром" приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Предприятие станет самым мощным в России предприятием по переработке природного газа — 42 млрд куб. м газа в год. Общий объем инвестиций оценивается в 690 млрд рублей. Еще один проект - строительство Амурского газохимического комбината компанией СИБУР. ОАО "Технолизинг" планирует реализовать проект строительства завода по производству метанола с объемом инвестиций не менее 34 млрд руб.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что проекты позволят вывести перерабатывающий кластер на новый уровень.

"Объем частных вложений в создание ТОР "Свободный" - это огромные инвестиции даже для крупнейших экономик мира. Важно, что основой проектов и "Газпрома" и "Сибура" являются производства продукции газохимической переработки с высокой добавленной стоимостью. Создаются высокопроизводительные и, что важно, экспортно ориентированные производства. 80 процентов произведенной продукции в ТОР "Свободный" будет экспортироваться в Китай" - сказал Александр Галушка.

По мнению экспертов интерес таких крупных компаний к создаваемым территориям развития, лучшее доказательство эффективности разработанных механизмов поддержки инвесторов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Реализация проекта Амурского ГПЗ имеет ключевое значение для ускорения социально-экономического и промышленного развития региона.

"Предприятие станет основой для формирования современного перерабатывающего кластера в Амурской области, будет источником сырья для смежных отраслей и важным звеном технологической цепочки поставок газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - сообщил председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов добавил, что  положительный эффект от реализации  проекта,  в первую очередь, почувствуют жители области. 

"На комбинате будут производить востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью, создадут дополнительные рабочие места. Значительно увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней. кроме того, реализация проекта будет сопровождаться развитием сервисной, транспортной, социальной инфраструктуры региона", - отметил Дмитрий Конов.

Метки: ГАЗ, газпром, ТОР

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