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Китай

05 июня 2017, 22:40
Китай скорректирует формулу расчета курса юаня

Китай скорректирует формулу расчета курса юаня

Корректировка формулы призвана сделать систему формирования обменного курса юаня более рыночно ориентированной и признанной на международной арене

Китай скорректирует формулу расчета центрального паритетного курса юаня к доллару США, для того, чтобы стабилизировать обменный курс в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

На данный момент в Китае действует режим плавающего валютного курса, при котором курс юаня к доллару каждый торговый день может колебаться в диапазоне двух процентов от центрального паритетного курса (ЦПК), представляющего собой среднее значение валютных котировок банков-дилеров и учитывающего также заключительный курс предыдущего торгового дня и изменения в валютной корзине.

Новая формула, о которой объявил на днях Китайский центр валютных сделок (КЦВС), позволит дилерам включить в формулу расчета валютного курса "контрциклический фактор".

Валютный рынок Китая крайне подвержен влиянию иррациональных ожиданий и движим инерцией, ввиду определенного уровня "процикличности". Это в известной степени деформирует рыночный спрос и предложение, усиливая риск чрезмерной корректировки обменного курса, пояснил в своем сообщении КЦВС. Предполагается, что при введении "контрциклического фактора" будут учитываться существующие экономические условия, однако, более детальная информация о том, как будет производиться расчет курса валют, и когда начнется использование новой формулы пока отсутствует.

Эксперт корпорации CICC (China International Capital Corporation Limited) Чан Хуэйли полагает, что "контрциклический фактор" может быть использован с учетом экономических показателей, в частности тех, которые отражают темпы роста курса валют и уровень инфляции.

В свою очередь, экономист из Коммерцбанка (Германия) Чжоу Хао высказал мнение, что введение "контрциклического фактора" будет способствовать ослаблению влияния заключительного курса предыдущего торгового дня на центральный паритетный курс следующего дня и будет способствовать поддержанию стабильного обменного курса юаня.

Новая формула, с точки зрения Чан Хуэйли, сделает изменения курса валютной пары юань-доллар более независимым и будет больше отражать состояние национальной экономики.

Корректировка формулы осуществляется на фоне усилий Китая по продвижению реформы, призванной сделать систему формирования обменного курса юаня более рыночно ориентированной и признанной на международной арене.

Напомним, в октябре 2016 года юань был включен в валютную корзину МВФ наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной.

"Включение юаня в валютную корзину МВФ будет способствовать тому, что национальная валюта Китая будет больше отражать положение дел в национальной экономике и финансовой сфере. Это событие стало важной предпосылкой диверсификации глобальных валютных рисков, а также серьезной основой для интернационализации китайской валюты", - убеждена аналитик брокерской компании "Shenwan Hongyuan" Мэн Сянцзюань.

"Усилия Китая, направленные на поиск баланса между увеличением гибкости курса юаня и сохранением его стабильности, полезны для международного сообщества, так как позволят избежать негативного воздействия неупорядоченного регулирования обменного курса юаня или конкурентной девальвации основных валют", - заявил замглавы Народного банка Китая Пань Гуншэн.

С точки зрения средне- и долгосрочной перспективы необходимо продолжать работать над дальнейшим расширением китайского валютного рынка и увеличением гибкости курса юаня, указал главный экономист Китайской финансовой фьючерсной биржи Чжао Цинмин.

Метки: Китай, курс валют, юань

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