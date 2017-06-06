"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 15 июня

Ежегодная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" пройдет 15 июня, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Пятнадцатого июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

В ходе общения с россиянами Путин ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), либо официальное приложение "Москва–Путину" для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" (vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu). В этом году с их помощью можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Первая "прямая линия" с российским президентом состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут.