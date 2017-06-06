На Тихоокеанском флоте подвели итоги зимнего периода обучения

Во Владивостоке под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца прошло расширенное заседание Военного совета флота, на котором подвели итоги зимнего периода обучения 2017 года, сообщает ЕНВ.

В ходе подведения итогов было отмечено, что весь комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированный на зимний период обучения 2017 года, выполнен в полном объёме. Проведено пять командно-штабных учений и десятки тренировок. Соединения и части флота более 90 раз подвергались внезапным проверкам. Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили более 100 тактических учений, сдали свыше 150 курсовых задач, выполнив при этом около 300 ракетно-артиллерийских и торпедных стрельб и свыше 100 минных постановок и бомбометаний. Наплаванность кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения составила около трёх тысяч суток, что почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Морская авиация флота провела более 140 лётных смен, с общим налетом, превышающим 2900 часов, около трети из них – ночью.

Береговые войска записали на свой счет многочисленные полевые выходы, более 100 тактических учений, свыше 280 боевых стрельб отделений и взводов. Выполнили более четырех тысяч стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, совместно с подразделениями разведки совершили 4300 парашютных прыжков различной сложности.

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так в настоящее время силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года.

В завершение военного совета командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обратил внимание должностных лиц на недостатки, выявленные в зимнем периоде обучения, и поставил задачи командирам всех степеней на летний период. После чего командующий флотом вручил ряду военнослужащих государственные награды и ведомственные знаки отличия за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели.