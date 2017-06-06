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Общество

05 июня 2017, 18:50
На Тихоокеанском флоте подвели итоги зимнего периода обучения

На Тихоокеанском флоте подвели итоги зимнего периода обучения

Весь комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированный на зимний период обучения 2017 года, выполнен в полном объёме

Во Владивостоке под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца прошло расширенное заседание Военного совета флота, на котором подвели итоги зимнего периода обучения 2017 года, сообщает ЕНВ.

В ходе подведения итогов было отмечено, что весь комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированный на зимний период обучения 2017 года, выполнен в полном объёме. Проведено пять командно-штабных учений и десятки тренировок. Соединения и части флота более 90 раз подвергались внезапным проверкам. Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили более 100 тактических учений, сдали свыше 150 курсовых задач, выполнив при этом около 300 ракетно-артиллерийских и торпедных стрельб и свыше 100 минных постановок и бомбометаний.  Наплаванность кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения составила около трёх тысяч суток, что почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Морская авиация флота провела более 140 лётных смен, с общим налетом, превышающим 2900 часов, около трети из них – ночью.

Береговые войска записали на свой счет многочисленные полевые выходы, более 100 тактических учений, свыше 280 боевых стрельб отделений и взводов. Выполнили более четырех тысяч стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, совместно с подразделениями разведки совершили 4300 парашютных прыжков различной сложности.

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так в настоящее время силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года.

В завершение военного совета командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обратил внимание должностных лиц на недостатки, выявленные в зимнем периоде обучения, и поставил задачи командирам всех степеней на летний период. После чего командующий флотом вручил ряду военнослужащих государственные награды и ведомственные знаки отличия за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели. 

Метки: итоги, ТОФ

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