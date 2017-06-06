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Политика

05 июня 2017, 17:30
Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны

Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны

Основанием этому является выгодное геоэкономическое положение юга Дальнего Востока

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов во время конференции на Петербургском международном экономическом форуме высказал мнение о ценах и заработной плате жителей Приморского края. По его мнению, жители Владивостока непременно должны зарабатывать больше своих коллег из центральной части страны, поскольку огромное влияние на экономическую обстановку указывает приближённость к рынкам Северо-Восточной Азии, сообщает ЕНВ.

"Главные столицы Дальнего Востока должны и могут развиваться более интенсивными темпами. У городов Владивосток и Хабаровск есть все шансы стать многомиллионниками. Если брать города, приближённые к Владивостоку, то там население уже давно больше миллиона человек. В связи с этим, большие темпы роста должна давать и экономика городов, ведь рядом находятся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал он.

Игорь Шувалов неоднократно упоминал о своей пятилетней должности на посту куратора Владивостока по поручению президента РФ Владимира Путина. В связи с этим, он высказал мнение об огромном потенциале Дальнего Востока и отдельно Приморского края.

"Основная проблема людей, проживающих на Дальнем Востоке в том, что они непременно стремятся продать свою продукцию в западные части страны, сравнивают свой образ мыслей с Москвой и Санкт-Петербургом. А их возможности значительно больше, поэтому и заработные платы на Дальнем Востоке должны быть значительно выше, сооценимые с расходами. Экономическое мышление дальневосточников должно быть еще более свободным и целеустремленным. И, конечно, только тогда туда будут приезжать новые люди. Поэтому, мы следим за этим, хотим, конечно же, большего. И жить там, в принципе, должно быть комфортней, чем в Москве, поскольку природа там совершенно другая. Другие и климатические особенности жизни. Экономика там должна быть также другой. Но, поскольку на данный момент все это только развивается, то, это лишь крайне амбициозная задача на перспективу", - высказался первый вице-премьер.

В то же самое время, первым заместителем председателя правительства не было озвучено конкретных задач по поводу роста зарплат в регионе. Тем не менее, корреспонденты из других регионов, работающие на Дальнем Востоке, не перестают удивляться стоимости бензина и продуктов питания в столице Приморского края.

Метки: зарплата, ПМЭФ

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Мнения, комментарии (1)

Вика, 6.06.2017 00:45
Если Шувалов говорит о том,что заработок может быть лучше,значит точно знает весь потенциал Приморского края и Дальнего Востока.Ведь очень здорово,когда это развивается,а не деградирует и есть амбициозные задачи.

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