Автовладельцы вскоре смогут получить скидки при оформлении полиса ОСАГО за возраст и стаж вождения

Две трети автовладельцев, которые подпадают под категорию граждан с большим стажем вождения в ОСАГО или преклонным возрастом, смогут получить скидку на страховку после применения новых подходов к расчетам, предложенных Банком России. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, сообщает ЕНВ.

Вообще, каждый год на территории Российской Федерации выдается около 39 миллионов полисов ОСАГО, из которых:

4,1 млн. – договоры ОСАГО с юридическими лицами;

5,8 млн. – договоры ОСАГО без ограничения;

29,1 млн. - договоры, по которым тариф определяется по стажу и возрасту водителя.

Из тех 29 миллионов договоров, из которых тариф может определяться по возрасту и стажу водителя автомобилем:

18,5 млн. – договоры, для которых будет применен понижающий коэффициент или ничего не изменится;

10,6 млн - договоры, для которых будет предусмотрено повышение.

"Исходя из этих изменений, среднее количество выплат не меняется, но основные расчеты становятся более честными", - прокомментировал Игорь Юргенс.

Как известно, ЦБ России создал проект указания, в которой предложена система усовершенствования расчетов коэффициентов ОСАГО. В проекте указания, в том числе, предложена более детальная разбивка, широкий диапазон коэффициентов по показателю "стаж" и "возраст". Все это сделано по типу страхования КАСКО. Это позволило понизить коэффициенты для крайне опытных и возрастных водителей.

"Центробанк ведёт мониторинг убыточности страховщиков и одной из важнейших его задач является выведение страховых компаний, работающих в сегменте ОСАГО на безубыточный уровень их работы. В укреплении финансовой устойчивости страховщика сегодня заинтересованы все", - рассказывает управляющий партнер юридической службы ЦСИ "Чёрный куб", исполнительный директор ООО СК "ДАЛЬАКФЕС" Виктор Помелов.

Так, опытным водителям, у которых ранее был коэффициент 1, теперь будет коэффициент 0,66. Таким образом, этим водители получат скидку, которая составит около 34%.

Ранее для опытных водителей в системе не было скидок. Малый повышающий коэффициент был лишь для молодых водителей, поскольку водители с большим стажем оплачивают высокую убыточность молодых водителей.

"Не секрет, что сложившаяся ситуация на рынке ОСАГО по степени убыточности близка к катастрофической. На данный момент в ОСАГО преобладают крайне негативные тренды. Есть проблемные регионы с убыточностью 200% и 300%. А средневзвешенная убыточность по всем регионам России тоже давно превысила 100%. Данная ситуация обусловлена наличием между потребителем и страховщиком дополнительной финансовой прослойки, виде недобросовестных автоюристов. Деятельность таких автоюристов затрагивает и интересы страхователя и интересы страховых компаний - сегодня, страховщики, даже не зная о наступлении страхового случая получают списаниясо своих счётов на суммы в десятки раз, превышающие размеры реально причинённого ущерба. Все эти тенденции приводят к исходу с рынка ОСАГО многих игроков", - прокомментировал ситуацию на рынке автострахования Виктор Помелов.

Так, Банк России разработал систему, которая заключается в том, что для водителей с малым стажем коэффициент остался прежним, а для опытных - уменьшился. Так, среднестатистического водитель автомобиля от 35 лет и со стажем более 10 лет попадет под скидку в 12% с коэффициентом 0,88. Водитель от 40 лет со стажем в 14 лет подпадет под скидку в 24%. Напротив, автолюбитель возрастом 25 лет со стажем в 4 года будет подпадать под коэффициент в 1,52 вместо 1 как сейчас.

"Исходя из закона о натуральном возмещении в ОСАГО, который вступил в силу в апреле этого года, можно сказать, что, с одной стороны, он призван помогать страховщикам в борьбе с автомошенниками, с другой - должен стимулировать страховщиков на улучшение сервиса для своих клиентов. В любом случае, результат данного закона мы сможем увидеть только в конце 2017 года, а пока на рынке ОСАГО прогнозируется негативный тренд. Что касается законодательной инициативы по введению коэффициентов по возрасту и водительскому стажу страхователя, могу сказать, что мы внимательно наблюдаем за этой инфо инициативой. Пока рано говорить о его влиянии на рынок, но в целом, по мнению страховщиков, принятие этого законопроекта позволит применять более честный и персонифицированный подход к формированию стоимости полиса ОСАГО для каждого клиента", - считает Виктор Помелов.

По нашей информации, расчеты Банка России по этим коэффициентам проводились исходя из того, что средняя премия и сборы страховщиков в результате пересмотра коэффициентов не должны измениться. То есть опытные водители получают скидку, зато молодые и неопытные - повышающий коэффициент. В сухом остатке средняя премия остается такой же.

Для страховщиков размер поступаемой премии не изменится, но сами расчеты станут более справедливыми.