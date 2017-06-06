ЦИК обнародовал имена спонсоров политических партий

Центризбирком опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 год. Почти все партии, участвовавшие в выборах в Госдуму, получили на свои счета больше средств, чем годом ранее, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

На выборы Госдумы три парламентские партии потратили от четверти до половины средств, полученных ими в 2016 году, следует из опубликованных Центризбиркомом финансовых отчетов политических партий за 2016 год. В избирательные фонды больше всего перечислили денег "Единая Россия", получившая рекордную сумму пожертвований, и ЛДПР, которая почти все деньги потратила на думскую кампанию и пропагандистскую деятельность.

Самая значительная сумма поступила на счет "Единой России": в 2016 году ее доход составил 8,2 млрд. руб., это почти на 3 млрд. больше, чем в 2015 году. Из бюджета партии было выделено 3,6 млрд. руб., а от спонсоров она получила 4,3 млрд. руб. — это в четыре раза больше, чем в позапрошлом году.

Почти все внесенные в год выборов средства единороссы потратили. Больше всего было перечислено в избирательные фонды на выборах Госдумы — 2,3 млрд. руб. (1,6 млрд. в фонд партии и 685 млн в фонды кандидатов). На пропагандистскую деятельность единороссы израсходовали в прошлом году почти миллиард рублей.

Всего на "Единую Россию" средства пожертвовали 619 юридических лиц. Эта цифра стала рекордной за все годы: в 2015 году на партию пожертвовали средства 375 юрлиц, а в год прошлых парламентских выборов партии помогли 132 компании.

Самой щедрой оказалась ОАО "Томская домостроительная компания", перечислившая 45 млн руб. (по закону юрлицо может перечислить партии в год не более 43,3 млн руб., лишние деньги возвращаются). Ее генеральный директор, согласно информации на сайте компании, Александр Шпетер. Он переизбрался осенью 2016 года в заксобрание Томской области.

На втором месте — дальневосточная рыбная компания "Океанрыбфлот", она перечислила почти столько же — 44,9 млн. руб. Одним из ее акционеров, как писал ранее РБК, является сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он сохранил статус самого состоятельного члена Совфеда, заработав в прошлом году 2,6 млрд. руб.

"Действительно, выборы 2016 года потребовали серьезных вложений от политических партий, - соглашается ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева. - В особенности, прошлый год стал затратен для "Единой России", которая не только претендовала на победу во всех выборах, в которых участвовала, но и впервые проводила предварительное голосование по открытой модели, то есть, по сути, организовывала еще одни выборы, финансовая сторона которых была полностью за ней".

Из оппозиционных парламентских партий больше всего средств в 2016 году поступило КПРФ — 2,19 млрд. руб. (в позапрошлом — 1,5 млрд. руб.). Из бюджета партия получила 1,4 млрд. руб., вступительные и членские взносы составили 99 млн. руб., а пожертвования в выборный год достигли 667 млн. руб.

Все внесенные средства были израсходованы. В отличие от единороссов траты коммунистов на избирательные фонды на выборах Госдумы (376 млн. руб.) оказались меньше затрат на содержание региональных отделений (650 млн. руб.) Значительная сумма была потрачена на пропагандистскую деятельность — 625 млн. руб. (в 2015 году — 222 млн. руб.).

Почти столько же получила в 2016 году "Справедливая Россия" — 2,18 млрд. руб. (на миллиард больше, чем в 2015 году). Финансирование из бюджета составило 956 млн. руб., тогда как почти 1,2 млрд. руб. пожертвовали юридические и физические лица.

Все эти средства были израсходованы. Больше всего партийных денег было направлено на пропагандистскую деятельность — почти 800 млн. руб. На избирательные фонды партии и ее кандидатов на думских выборах ушло 514 млн. руб. В седьмой Думе фракция справороссов оказалась самой малочисленной, хотя в предыдущем созыве занимала третье место.

Немногим больше, чем в довыборный год, в 2016 году получила ЛДПР — 1,3 млрд. руб., из них 843 млн. руб. бюджетных средств и 368 млн руб. пожертвований (почти все деньги от юрлиц). По 43 млн. руб. внесли шесть компаний, которых не было в спонсорах в 2015 году ("Велес", "Квант", "Орлец", "Бриг", "Форсаж", "Фортуна"). Из депутатов Госдумы средства в партию перечислили Дмитрий Савельев (800 тыс. руб.) и Владимир Сысоев (1,4 млн руб.).

Полученную сумму партия потратила преимущественно на избирательные фонды во время думской кампании (519 млн. руб.) и пропагандистскую деятельность (444 млн руб.). Партия приблизилась ко второму месту на выборах Госдумы, лишь немного уступив КПРФ, хотя еще в шестом созыве имела самую малочисленную фракцию.

"В основном, доходная часть парламентских партий состоит из двух частей - госфинансирования и пожертвований. Правящая партия, ввиду указанных выше обстоятельств, максимально использовала обе эти части. Как мы знаем, федеральных закон "О политических партиях", регламентирует размер выделения государственных средств из бюджета - в 2016 году он зависел от набранных голосов на выборах депутатов Госдумы 2011 года (у ЕР, начиная с 2003 года, лучший результат на федеральных парламентских выборах среди всех партий). Сумма пожертвований за 2016 год у партии "Единой России" также была максимально возможной, то есть равной той, которая установлена в части 9 статьи 30 федерального закона в качестве максимального предела", - подчеркнула Наталья Коломейцева.



Из 71 непарламентской партии 33 не получили в прошлом году никаких средств. Самый большой доход, 481 млн. руб., за прошлый год задекларировала "Яблоко". Из этой суммы 267 млн руб. партия получила из федерального бюджета, однако на сентябрьских выборах в Госдуму она не смогла преодолеть трехпроцентный барьер и лишилась госфинансирования. Также "Яблоко" получила несколько крупных пожертвований, из них пять переводов по 43,3 млн руб. от пяти разных компаний, которые, по данным базы "Картотека", зарегистрированы по одному адресу в Москве. В 2015 году партия получила почти в два раза меньшую сумму — 250 млн руб., из них 247 млн руб. — за счет господдержки.

На 30 млн. руб. меньше, чем "Яблоко", задекларировала Партия роста, созданная бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Крупные суммы партии пожертвовали ПАО "Абрау-Дюрсо", которым руководит сын уполномоченного Павел Титов, и компания "Колабыт", которая, по информации "Картотеки", входит в холдинг "Норильский никель".

На третьем месте по уровню доходов среди непарламентских партий — "Патриоты России". За прошлый год она, согласно декларации, получила 104,2 млн. руб. (на 40 млн. руб. больше, чем в 2015 году). Из этой суммы большую часть — 58 млн. — составили пожертвования от юридических лиц, еще 16 млн. партии пожертвовали физические лица, в том числе ее лидер Геннадий Семигин.

На четвертом месте по доходам за 2016 год — "Родина", которая получила 67,7 млн. руб. (в 2015-м — 44,7 млн. руб.), на пятом — "Гражданская платформа" с 62,3 млн. руб. пожертвований (годом ранее она получила 30,2 млн.).

ПАРНАС в 2016 году задекларировала 45,1 млн. руб. полученных средств (в 2015-м — 9,8 млн), Партия пенсионеров за справедливость — 13,3 млн. руб. (в 2015-м — 14,3 млн.), а "Альянс зеленых" Олега Митволя — 1,5 млн. (в 2015-м — 662 тыс.).



"Яблоко", Партия роста, "Родина", "Гражданская платформа" большую часть средств в 2016 году потратили на выборы в Госдуму: около половины поступлений партии перевели в избирательные фонды. "Патриоты России" и Партия пенсионеров за справедливость, которые также принимали участие в думской кампании, большую часть своих средств вложили в содержание региональных штабов и пропагандистскую деятельность.

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев отмечает, что большинство средств партии ЕР в 2016 году аккумулировались не на партийных и избирательных фондах, а на личных счетах участников выборов и их "доверенных" лиц. "Средства из фондов, как правило, расходуются только в тех случаях, когда речь идет о так называемых "явных" расходах, например, на изготовление агитационных материалов в ходе избирательной кампании. Поэтому конечный размер средств, потраченных в ходе выборов 2016 года был несоизмеримо большим", - считает эксперт.