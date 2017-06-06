Вернисаж "Море впечатлений" прошел в Приморской государственной картиной галерее

Приморская государственная картинная галерея совместно с бывшим сотрудником Приморской сцены Мариинского театра Александром Вовненкоразработали цикл интерактивных выставок, создающих впечатление у жителей города Владивостока. Организаторы клуба "Музыкальный вернисаж" рассказывают ценителям высокой культуры не только об изобразительном искусстве, но о связях между живописью и музыкой, сообщает ЕНВ.

Выставка "Музыкальный вернисаж: море впечатлений" проходит в Приморской государственной картинной галерее 4 и 15 июня и посвящена французскому импрессионизму. В первый день проведения вернисажа Александр Вовненко рассказал широкой публике об истории и традициях импрессионизма живописи и музыки, показал, как эти два направления культуры смоглидополнить друг друга.

"Сегодняшняя тема собрания клуба является хронологическим продолжением эпохи венецианских художников, венских классиков музыки и французских классиков живописи, - отмечает автор и ведущий клуба "Музыкальный вернисаж" Александр Вовненко. – Всего у импрессионистов было восемь выставок, но, то, что сделали эти художники, позволило всем нам заглянуть из девятнадцатого века в век двадцатый.

Не случайно сегодняшний вернисаж открыла картина Клода Моне "Впечатления. Восход Солнца", потому что именно благодаря этому произведению французский журналист пренебрежительно тогда назвал это молодое поколение художников импрессионистами. И только через тридцать лет картины таких импрессионистов и постимпрессионистов, как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Клод Дебюсси, Фредерик Бази и многих других, стали необычайно популярными, дорогими и узнаваемыми", - подчеркнул Александр Вовненко.

Собрания клуба "Музыкальный вернисаж" представляет собой не столько серию лекций, сколько свободный обмен мнениями. В рамках встречи клуба "Музыкальный вернисаж: море впечатлений" Александр Вовненко рассказал присутствующим о художниках и музыке эпохи импрессионизма, дополнил свой рассказ фотографиями и изображениями картин того периода.

Организаторы интерактивной выставки предоставили возможность всем желающим получить удовольствие от культурного познания и от общения с близкими по духу людьми.Цель клуба, как раз, состоит в том, чтобы люди могли свободно рассуждать о живописи и музыке, между которыми существуют многочисленные связи.

"У искусства есть одна великая миссия, - отмечает участник вернисажа Анна Персикова, - делать человека счастливым и порождать в его голове мысли. После этой встречи у меня имеется правильное ощущение счастья, которое сможет мне помочь в моих дальнейших творческих поисках".

Отметим, что выставка клуба "Музыкальный вернисаж": Море впечатлений, которая также пройдет в Приморской картинной галерее 15 июняв 19:00, закроет весенний сезон. Осенью организаторы вновь порадуют искушенных зрителей интерактивными рассказами теперь уже о русском изобразительном искусстве. Таким образом, у постоянных посетителей клуба "Музыкальный вернисаж" будет полное впечатление и о западном, и о русском искусстве, начиная с периода Средневековья и заканчивая двадцатым столетием.