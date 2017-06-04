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Общество

03 июня 2017, 13:20
Иностранцам на ВЭФ можно будет приехать по упрощенному визовому режиму

Иностранцам на ВЭФ можно будет приехать по упрощенному визовому режиму

Упрощенный визовый режим для гостей Владивостока заработает с 1 августа

На Восточный экономический форум граждане Китая смогут приехать по упрощенному визовому режиму, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ЕНВ.

"Иностранный гражданин, гражданин КНР, который хочет посетить Владивосток, может зайти на сайт МИД РФ, заполнить анкету, получив положительный ответ, берет загранпаспорт, покупает билет - не ходит в консульство, не платит сбор, а прилетает прямо во Владивосток на 8 дней", - сказал Александр Галушка на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)-2017.

Принятый правительством закон был подписан президентом России 7 марта и вступит в силу 1 августа, напомнил министр "В сентябре на Восточный экономический форум граждане Китая, Японии, других стран могут приехать таким образом".

Метки: виза, ВЭФ

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