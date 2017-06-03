Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова Русский

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минвостокразвития России концепцию развития острова Русский, сообщает ЕНВ.

Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд. рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано.

"В её основе – создание научно-образовательного кластера на полуострове Саперный. Эта идея, которую мы обсуждали с Президентом России Владимиром Путиным ещё в 2014 году. Она абсолютна логична и понятна, ведь в этом направлении уже немало сделано: первый шаг – это Дальневосточный федеральный университет, второй – океанариум, который работает не просто как выставочный комплекс, а как научный институт", – подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Концепция развития острова Русский предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц", - отетил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На острове планируется строительство второй очереди кампуса ДВФУ и технопарка, в том числе детского, с акцентом на морскую робототехнику, а также Центра ядерной медицины, Алмазного центра и Инженерного центра Дальневосточного центра судоремонта и судостроения, Морского биотехнопарка "Островной". Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.

В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд. рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.