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Общество

02 июня 2017, 17:00
Жители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеня

Жители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеня

Максимальный срок наказания за преступления составляет семь лет

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни была установлена причастность двух граждан России к незаконному перемещению стратегически важных объектов в крупном размере, сообщает ЕНВ.

 Еще в 2015 году двое уссурийских сожителей объединились для оказания услуг по незаконному экспорту лесоматериалов за вознаграждение. По заказу владельца лесоматериалов – гражданина КНР, мужчина и женщина использовали реквизиты подставной фирмы для совершения таможенных операций.

Распределив роли, сожители по месту своего проживания самостоятельно изготавливали недействительные коммерческие документы: контракты, дополнительные соглашения к нему, инвойсы и другие. Кроме этого правонарушители подделывали документы, необходимые для получения разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов, которые в дальнейшем предоставляли в таможенный орган при декларировании, также использовав незаконно полученную электронную цифровую подпись. В общей сложности по поддельным документам было задекларировано 1955,8 м3 лесоматериалов из древесины ясеня маньчжурского и дуба монгольского стоимостью 51,7 млн рублей.

Напомним, что данные породы древесины являются ценными и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении уссурийских правонарушителей возбуждено сразу 33 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по фактам контрабанды лесоматериалов с предоставлением таможенному органу недействительных документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений. Максимальный срок наказания за преступления указанной категории составляет семь лет.

Метки: таможня, ясень

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