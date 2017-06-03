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В мире

02 июня 2017, 16:20
Северная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика США

Северная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика США

США пожалеют, если они продолжат военную конфронтацию

В четверг государственные СМИ Северной Кореи опубликовали заявление, в котором говорится, что только Соединенные Штаты несут ответственность за чрезмерное ухудшение ситуации на Корейском полуострове и в регионе, сообщает ЕНВ.

Министерство обороны США объявило, что перехватчик, запущенный с базы в Калифорнии, успешно уничтожил макет МБР, который был запущен с объекта на Маршалловых островах во вторник.

Было также заявлено, что ядерные и ракетные технологии Северной Кореи стали весьма развитыми и теперь КНДР способна проводить точные атаки на любую цель, будь то в море, на суше или в воздухе.

В заявлении северокорейская сторона сделала предупреждение, что США пожалеют, если они продолжат военную конфронтацию. Северная Корея указала на ее решимость ускорить свои ракетную и ядерную программы.

Северокорейская сторона также осудила развертывание США двух своих авианосцев в Японском море вокруг Корейского полуострова.

Ввиду этого, в последнее время возрастают опасения, что Северная Корея может провести дальнейшие провокации. Так, ранее КНДР объявила о том, что в понедельник ей удалось провести пробную стрельбу баллистической ракетой с высокой степенью точности, которая может атаковать суда в море.

Метки: Северная Корея, США

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