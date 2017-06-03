Дмитрий Лепетиков: Мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу 2017 года

На фоне улучшения состояния в экономике, происходят позитивные изменения в финансовой сфере. Рубль устойчив по отношению к ведущим мировым валютам (доллар и евро), инфляция уже в мае опустилась до уровня 4%, что являлось целевым показателем для Банка России к концу текущего года. О таких результатах рассказал на встрече с журналистами во Владивостоке начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрий Лепетиков, сообщает ЕНВ.

"Рост ВВП по итогам 1 квартала составил 0,5%, что позволяет предположить, что по итогам года он будет выше 2%. Мы видим, что экономика потихоньку начинает отыгрывать утерянное за последние годы, и это сказывается, в том числе, на стремлении людей брать кредиты. Важно также отметить рост инвестиций в 1 квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года - 2,3%. Последний раз такой рост наблюдался в России в 2013 году", - сказал Дмитрий Лепетиков.

Говоря о потребительском поведении в сфере банковских услуг, эксперт отметил, что доверие населения к банковскому сектору остается на высоком уровне. Рост привлеченных средств (по сравнению с апрелем прошлого года) составил более 10%, с начала года он также положителен.

Доля средств физических лиц в пассивах банков превысила 30%, что является максимальным результатом за все время существования российской банковской системы. Растет и кредитование физических лиц. С начала года рост кредитования составил около 2%.При этом качество кредитного портфеля улучшается - в первом квартале наблюдается сокращение объёмов просроченной задолженности.

"Сейчас идет тренд на снижение процентных ставок, и мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу этого года. И скорее всего на 1% снизятся процентные ставки по кредитам", - отметил эксперт ВТБ24.

"Дальний Восток выделяется среди других регионов РФ с точки зрения проникновения розничных банковских услуг. Если исключить Москву, то ДФО является лидером среди всех федеральных округов по доходам на душу населения, занимает второе место среди всех федеральных округов по кредитам (после УФО) и вкладам (после СЗФО) на душу населения"- подчеркнул Дмитрий Лепетиков.