Оплатить коммунальные услуги можно в почтовых отделениях торговых центров Владивостока

В мини-отделениях Почты России, расположенных в торговых центрах, проводится прием оплаты за электроэнергию, теплоснабжение и все виды коммунальных услуг, в том числе и по выходным, сообщает ЕНВ.

Данные о принятых платежах поступают в ресурсоснабжающие организации в режиме онлайн, что позволяет потребителям рассчитаться за услуги в любой удобный день до установленной даты оплаты квитанций. В подтверждении оплаты клиенту выдается кассовый чек. При этом, каждый фискальный чек хранится в электронной форме, и при необходимости можно получить справку о произведенных платежах.

Напомним, для минимизации времени обслуживания Почта России во Владивостоке открыла мини-отделения, специализирующиеся на приеме платежей, денежных переводов, а также продаже прессы, почтовых карточек и конвертов. Такие почтовые отделения работают без выходных, с 10:00 до 19:00 часов, в торговых центрах "Саммит-Маркет" (пр. 100 лет Владивостоку, д. 105 а) и "Семерочка" (ул. Жигура, д. 26). Для тех, кто выбирает оплату коммунальных платежей дома или в офисе, Почта России предлагает обслуживание мобильным почтальоном.

Благодаря нововведениям и переходу на новые форматы обслуживания все больше россиян выбирают Почту России как надежный и быстрый способ оплаты коммунальных платежей и государственных услуг. Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график работы ближайшего почтового отделения можно на сайте pochta.ru и с помощью мобильного приложения. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Адреса почтовых отделений в торговых центрах Владивостока: