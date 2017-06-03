Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

02 июня 2017, 15:30
Оплатить коммунальные услуги можно в почтовых отделениях торговых центров Владивостока

Оплатить коммунальные услуги можно в почтовых отделениях торговых центров Владивостока

В подтверждении оплаты клиенту выдается кассовый чек

В мини-отделениях Почты России, расположенных в торговых центрах, проводится прием оплаты за электроэнергию, теплоснабжение и все виды коммунальных услуг, в том числе и по выходным, сообщает ЕНВ.

Данные о принятых платежах поступают в ресурсоснабжающие организации в режиме онлайн, что позволяет потребителям рассчитаться за услуги в любой удобный день до установленной даты оплаты квитанций. В подтверждении оплаты клиенту выдается кассовый чек. При этом, каждый фискальный чек хранится в электронной форме, и при необходимости можно получить справку о произведенных платежах.

Напомним, для минимизации времени обслуживания Почта России во Владивостоке открыла мини-отделения, специализирующиеся на приеме платежей, денежных переводов, а также продаже прессы, почтовых карточек и конвертов. Такие почтовые отделения работают без выходных, с 10:00 до 19:00 часов, в торговых центрах "Саммит-Маркет" (пр. 100 лет Владивостоку, д. 105 а) и "Семерочка" (ул. Жигура, д. 26). Для тех, кто выбирает оплату коммунальных платежей дома или в офисе, Почта России предлагает обслуживание мобильным почтальоном.

Благодаря нововведениям и переходу на новые форматы обслуживания все больше россиян выбирают Почту России как надежный и быстрый способ оплаты коммунальных платежей и государственных услуг. Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график работы ближайшего почтового отделения можно на сайте pochta.ru и с помощью мобильного приложения. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Адреса почтовых отделений в торговых центрах Владивостока:

  • 690030 г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26. Супермаркет "Семёрочка" 1 этаж. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Перерыв на обед с 14:00 до 15:00.
  • 690020 г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 105 а. Торговый центр "Саммит-Маркет" 1 этаж. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Перерыв на обед с 14:00 до 15:00.

Метки: почта России

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Жители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеняЖители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеня
вчера, 17:00
Максимальный срок наказания за преступления составляет семь лет
Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованияхКоманды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях
вчера, 13:00
Команды из Владивостока принимают участие в данных международных соревнованиях уже в 10 раз
На Тихоокеанском флоте начался летний период обученияНа Тихоокеанском флоте начался летний период обучения
01 июня 2017, 18:40
Моряки примут участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки

Последние новости

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова РусскийДмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова Русский
вчера, 18:00
Остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР
Северная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика СШАСеверная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика США
вчера, 16:20
США пожалеют, если они продолжат военную конфронтацию
Дмитрий Лепетиков: Мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу 2017 годаДмитрий Лепетиков: Мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу 2017 года
вчера, 16:00
Банковский рынок Дальнего Востока остается одним из самых сильных в России

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+