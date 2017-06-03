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Общество

02 июня 2017, 13:00
Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях
Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях
Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях
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Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях

Команды из Владивостока принимают участие в данных международных соревнованиях уже в 10 раз

В МГУ им. адм. Невельского в мае прошли отборочные региональные соревнования, на которых были определены команды школьников и студентов, которым предстоит представлять Россию на международных соревнованиях по подводной робототехнике International MATE ROV Competition 2017. В этих соревнованиях впервые примет участие команда студентов Центра развития робототехники, команда школьников принимает участие в третий раз. Команды же из Владивостока принимают участие в таких соревнованиях десятый раз, два раза из которых они становились победителями, сообщает ЕНВ.

На финальных соревнованиях, проходящих 23-25 июня 2017 в городе Лонг Бич, штат Калифорния, США, они будут соревноваться более чем с 60 сильнейшими в мире командами, в отборочных соревнованиях приняло участие более 600 команд.

Тематика соревнований связана с актуальными задачами, для выполнения которых используются подводные роботы. Каждый год тематика меняется: от спасения подводных лодок до высадки экспедиции на Европу, спутник Юпитера. В этом году соревнования посвящены промышленной сфере: работа в порту и экологические исследования порта. Миссия разделена на несколько задач: строительство гиперлупа в порту, обслуживание водного светового шоу, сбор образцов загрязненных участков дна, а также оценка опасности затонувших контейнеров для окружающей среды и порта.

Команды должны были за 6 месяцев разработать подводные аппараты, написать на него техническую документацию, создать плакат, испытать роботов в бассейне, а также во время соревнования представить их судьям на презентации.

Соревнования такого профиля вдохновляют школьников и студентов на изучение инженерного дела, новых технологий и естественных наук: океанологии, гидроакустики, механики, материаловедения и других.

Метки: соревнования, Центр развития робототехники

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