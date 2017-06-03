Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

02 июня 2017, 12:10
"ННК Приморнефтепродукт" попали под санкции США

ННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции США

В общей сложности три российских компании попали под санкции в связи с ядерной программой Пхеньяна

США объявили о введении новых санкции в отношении граждан России, КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минфина США.

Среди российских физлиц в списке присутствует только один гражданин - Игорь Мичурин, который, по версии американских властей, замечен в связях с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation. Мичурин является директором компании Ardis-Bearings LLC, которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun, связанной с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения. 

Кроме того, под санкции попали АО "ННК Приморнефтепродукт", которое зарегистрировано во Владивостоке. В США полагают, что она связана с северокорейской компанией Independent Petroleum Company. Компания включена в санкционный список за подписание контракта на поставку нефтепродуктов в Северную Корею, сумма которого, по некоторым данным, превышает $1 млн. Кроме того, ННК, по мнению Минфина США, может быть вовлечена в процедуры по обходу санкций в отношении Северной Кореи.

Ограничения также затронули ПАО "Независимая нефтегазовая компания", которую возглавляет бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

Под действие введённых против самой КНДР рестриктивных мер попали военные и партийно-политические функционеры из Корейской народной армии и Минобороны республики.

Метки: санкции, США

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Северная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика СШАСеверная Корея отреагировала на испытания ракеты-перехватчика США
вчера, 16:20
США пожалеют, если они продолжат военную конфронтацию
В Таиланде задержаны четверо россиян находившихся в международном розыскеВ Таиланде задержаны четверо россиян находившихся в международном розыске
01 июня 2017, 16:00
В числе задержанных 29-летний Дмитрий Шкуратов из Владивостока
США провели успешный тест перехвата межконтинентальной баллистической ракетыСША провели успешный тест перехвата межконтинентальной баллистической ракеты
01 июня 2017, 00:10
Как отметили в Пентагоне, этим они почти полностью обезопасили США от потенциальной угрозы со стороны КНДР

Последние новости

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова РусскийДмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова Русский
вчера, 18:00
Остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР
Жители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеняЖители Уссурийска попались на экспорте маньчжурского ясеня
вчера, 17:00
Максимальный срок наказания за преступления составляет семь лет
Дмитрий Лепетиков: Мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу 2017 годаДмитрий Лепетиков: Мы рассчитываем, что ключевая ставка снизится до 8% к концу 2017 года
вчера, 16:00
Банковский рынок Дальнего Востока остается одним из самых сильных в России

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+