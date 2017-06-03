ННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции США

США объявили о введении новых санкции в отношении граждан России, КНДР и Китая в связи с ядерной программой Пхеньяна, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минфина США.

Среди российских физлиц в списке присутствует только один гражданин - Игорь Мичурин, который, по версии американских властей, замечен в связях с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation. Мичурин является директором компании Ardis-Bearings LLC, которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun, связанной с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения.

Кроме того, под санкции попали АО "ННК Приморнефтепродукт", которое зарегистрировано во Владивостоке. В США полагают, что она связана с северокорейской компанией Independent Petroleum Company. Компания включена в санкционный список за подписание контракта на поставку нефтепродуктов в Северную Корею, сумма которого, по некоторым данным, превышает $1 млн. Кроме того, ННК, по мнению Минфина США, может быть вовлечена в процедуры по обходу санкций в отношении Северной Кореи.

Ограничения также затронули ПАО "Независимая нефтегазовая компания", которую возглавляет бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

Под действие введённых против самой КНДР рестриктивных мер попали военные и партийно-политические функционеры из Корейской народной армии и Минобороны республики.