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Экономика

02 июня 2017, 11:50
Россельхозбанк поддержит "Мерси Трейд" в строительстве свиноводческого кластера

Россельхозбанк поддержит "Мерси Трейд" в строительстве свиноводческого кластера

Инвестиции в проект составляют около 10,8 млрд. рублей

АО "Россельхозбанк", Администрация Приморского края и одно из крупнейших агропредприятий Приморья ООО "Мерси Трейд" заключили трехстороннее Соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в ходе XXI Петербургского международного экономического форума, подписи под документом поставили Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Председатель Совета директоров ООО "Мерси Агро Приморье" Олег Зубахин, сообщает ЕНВ.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в рамках строительства сельскохозяйственного кластера по производству, глубокой переработке и реализации свинины мощностью до 500 000 голов в год. Масштабный инвестиционный проект стоимостью не менее 10,8 млрд. рублей планируется реализовать на территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский" в Приморском крае. Строительство кластера обеспечит порядка 500 новых рабочих мест в регионе.

"Россельхозбанк видит значительный потенциал в развитии сельского хозяйства Дальнего Востока. Территориальная близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как крупнейшего рынка сбыта, открывает широкие экспортные возможности. Рост производства сельхозпродукции позволит предприятиям не только обеспечить внутренние потребности российских потребителей, но и занять ведущие позиции среди отечественных компаний на азиатском рынке. При этом сегодня благодаря эффективному сотрудничеству Банка с руководством Приморского края инвесторы получают наилучшие условия для реализации проектов любой сложности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести регион в число лидеров отечественного АПК в отдельных сегментах производства", – отметил по итогам подписания Соглашения Дмитрий Патрушев.

"Подписание Соглашения способствует дальнейшему развитию не только нашей  Группы компании, но и всего агропромышленного комплекса Приморского края, созданию новых производственных объектов, новых рабочих мест. В настоящее время мы уже приступили  к практической реализации своих проектов по строительству свинокомплексов, которые обеспечат мясом свинины не только Приморский край, но также и соседние регионы и страны АТР" – подчеркнул Олег Зубахин. 

Строительство нового кластера станет очередным этапом сотрудничества между Банком и ГК "Мерси Трейд". В настоящее время при поддержке Россельхозбанка компания ведет строительство крупного свиноводческого комплекса "Приморский бекон", предусматривающего создание полного замкнутого цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины. Реализация проекта позволит обеспечить население Приморского края охлажденным мясом, а также загрузить мясоперерабатывающие предприятия региона. На строительство комплекса Банк предоставил 1,3 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2017 года.

Метки: Мерси трейд, Россельхозбанк, свинина

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