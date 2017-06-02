Александр Галушка рассказал о размере инвестиций в Дальний Восток

Инвестиции в развитие Дальнего Востока, уже осуществлённые или планируемые участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2017), составляют 1 триллион рублей. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики", сообщает ЕНВ.

По словам главы Минвостокразвития, именно инвесторы должны на сессии представить новые механизмы развития макрорегиона, рассказать, почему они позволяют инвестировать в Дальний Восток.

"Это и есть доказательство того, что новая повестка российского государства на Дальнем Востоке работает. И ставка на частные инвестиции себя оправдывает и те льготы, и преференции, которые созданы, созданы как минимум правильно. Они могут совершенствоваться, развиваться, но они уже работают. На мой взгляд, это очень важно. И сегодня на Петербургском международном экономическом форуме солируют инвесторы, когда мы говорим об экономическом развитии Дальнего Востока", - подчеркнул Александр Галушка.

Инвестиции направлены не только в добычу природных ресурсов, но и в их глубокую переработку, отметил министр.

Так, среди крупнейших проектов глава Минвостокразвития назвал проект компании СИБУР по строительству газохимического комплекса, который предполагает инвестиции объемом около 9 млрд. долларов.

Компания планирует поставлять на экспорт продукцию глубокой переработки российского газа. Экспортный потенциал является важным фактором для реализации такого рода проектов.

Как отметил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в работе находится целый перечень законопроектов, которые будут приняты для Дальнего Востока до конца года. Среди них - законопроекты, предусматривающие компенсацию затрат инвесторов на строительство объектов внешней инфраструктуры за счёт налогов, расширение территории Свободного порта Владивосток, согласование с Минвостокразвития проведение налоговых проверок в отношении резидентов ТОР и СПВ и ряд других мер.