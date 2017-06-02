Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

02 июня 2017, 09:00
Александр Галушка рассказал о размере инвестиций в Дальний Восток

Александр Галушка рассказал о размере инвестиций в Дальний Восток

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня

Инвестиции в развитие Дальнего Востока, уже осуществлённые или планируемые участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2017), составляют 1 триллион рублей. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики", сообщает ЕНВ.

По словам главы Минвостокразвития, именно инвесторы должны на сессии представить новые механизмы развития макрорегиона, рассказать, почему они позволяют инвестировать в Дальний Восток.

"Это и есть доказательство того, что новая повестка российского государства на Дальнем Востоке работает. И ставка на частные инвестиции себя оправдывает и те льготы, и преференции, которые созданы, созданы как минимум правильно. Они могут совершенствоваться, развиваться, но они уже  работают. На мой взгляд, это очень важно. И сегодня на Петербургском международном экономическом форуме солируют инвесторы, когда мы говорим об экономическом развитии Дальнего Востока", - подчеркнул Александр Галушка.

Инвестиции направлены не только в добычу природных ресурсов, но и в их глубокую переработку, отметил министр.

Так, среди крупнейших проектов глава Минвостокразвития назвал проект компании СИБУР по строительству газохимического комплекса, который предполагает инвестиции объемом около 9 млрд. долларов.

Компания планирует поставлять на экспорт продукцию глубокой переработки российского газа. Экспортный потенциал является важным фактором для реализации такого рода проектов.

Как отметил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в работе находится целый перечень законопроектов, которые будут приняты для Дальнего Востока до конца года. Среди них - законопроекты, предусматривающие компенсацию затрат инвесторов на строительство объектов внешней инфраструктуры за счёт налогов, расширение территории Свободного порта Владивосток, согласование с Минвостокразвития проведение налоговых проверок в отношении резидентов ТОР и СПВ и ряд других мер.

Метки: инвестиции, Минвостокразвития, ПЭМФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Владимир Путин считает возможной демилитаризацию Южных КурилВладимир Путин считает возможной демилитаризацию Южных Курил
сегодня, 00:10
Россия размещает военные части на Курильских островах в ответ на развёртывание системы противоракетной обороны
На Тихоокеанском флоте начался летний период обученияНа Тихоокеанском флоте начался летний период обучения
вчера, 18:40
Моряки примут участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки
Дальневосточные таможенники пресекли деятельность ОПГДальневосточные таможенники пресекли деятельность ОПГ
вчера, 17:00
По выявленному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 2
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+