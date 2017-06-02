Владимир Путин считает возможной демилитаризацию Южных Курил

Глава Российского государства Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума сказал, что демилитаризация Курильских островов возможна только в случае проведения аналогичных мер другими странами в этом регионе, сообщает ЕНВ.

"Можно ли добиться демилитаризации? Да конечно можно! Но демилитаризации одних островов совершенно недостаточно, нам нужно подумать над снижением этого напряжения в целом регионе", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва не собирается ухудшать отношения с Вашингтоном. Но в США разворачивается русофобская кампания. Демилитаризация Курил возможна только в случае подписания странами "серьёзных, долгосрочных договорённостей" и снижения напряжения в регионе .

По словам российского президента, США продолжат усиливать систему ПРО в любом случае. Так уже произошло с европейской частью, которая продолжает строиться несмотря на официальный отказ Ирана от ядерной программы. Россия учитывает тот факт, что если бы когда-нибудь Курильские острова перешли под контроль Японии, на них могут разместиться американские войска.

"По поводу теоретической возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии: ну да, такая возможность существует, это вытекает из договора и из, кстати говоря, протоколов (к нему). Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание", — сказал Президент РФ.

Осенью на островах Итуруп и Кунашир появились береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Командование также развернуло на Курильской гряде пулемётно-артиллерийскую дивизию.