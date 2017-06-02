На Тихоокеанском флоте начался летний период обучения

Сегодня на Тихоокеанском флоте (ТОФ) начался летний период обучения. В соединениях и частях флота прошли митинги, в которых приняли участие представители командования Тихоокеанским флотом, военнослужащие и ветераны военной службы. На кораблях в торжественной обстановке были подняты Андреевские флаги стеньговые флаги и флаги расцвечивания, сообщает ЕНВ.

В летнем периоде обучения военнослужащим флота предстоит принять участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки, направленных на повышение их морской, полевой, воздушной и специальной выучки до уровня, необходимого для успешного решения боевых задач по предназначению. В ходе них будут отработаны практические действия корабельных и подводных сил, береговых войск и морской авиации флота. Помимо этого боевые корабли и суда обеспечения ТОФ будут выполнять задачи в удалённых районах Мирового океана как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

В настоящее время отряд боевых кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" находится в дальнем океанском походе. За время плавания отряд совершил заходы в порты Кореи, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Сингапура и Индонезии. Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур, и в выставке вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша-2017" в военно-морской базе Чанги. Моряки ТОФ также провели совместные учения по связи и маневрированию с кораблями ВМС Сингапура и Индонезии.

В ближайшие дни в главную базу флота возвратится госпитальное судно "Иртыш", экипаж и медицинский персонал которого около трёх месяцев выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в акватории Средиземного моря.

Военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие в 15 конкурсах Армейских международных игр-2017 в составе команд флота и Восточного военного округа. В рамках АрМИ-2017 на базе флота во Владивостоке и на полигонах береговых войск планируется провести международные соревнования "Кубок моря" и "Морской десант", подготовка к которым идёт в настоящее время.

Кроме того, кораблям и судам обеспечения Тихоокеанского флота предстоят международные военно-морские учения с коллегами из ВМС Китая, Индии и Японии.

Приоритетным направлением на летний период обучения признано качественное повышение уровня боевой подготовки сил и войск Тихоокеанского флота, подбор и подготовка профессиональных кадров офицерского и сержантского состава, повышение эффективности обучения личного состава воинских частей и соединений флота. Летом впервые за последние годы на флот прибудет большое офицерское пополнение – около 150 лейтенантов, выпускников высших учебных заведений Минобороны России и военных кафедр гражданских вузов.

Отдельным пунктом в плане на летний период обучения пройдёт вторая совместная научно-исследовательская экспедиция Русского географического общества, Минобороны России и Тихоокеанского флота по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.