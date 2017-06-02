Приморский авторынок простаивает из-за отсутствия ПТС

С начала 2017 года и по 26 мая на таможенную территорию Евразийского экономического союза в регионе деятельности ДВТУ ввезено 12513 автотранспортных средств, подлежащих оборудованию устройством вызова экстренных оперативных служб. Паспорта транспортных средств (ПТС) выданы таможенными органами на 4204 автотранспортных средства. По состоянию на 26 мая в местах временного хранения, расположенных в регионе деятельности ДВТУ, находится 3264 автотранспортных средства, сообщает ЕНВ.

В настоящее время в дальневосточном регионе находятся 7880 выпущенных таможенными органами автотранспортных средств, на которые при предоставлении необходимых документов (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и расчёт суммы утилизационного сбора) должны быть выданы ПТС.

По данным портала Drom.ru владивостокский рынок "Зеленый угол" почти полностью заставлен автомобилями - у 70% из них нет ПТС, и до сих пор проблема с дефицитом модулей ЭРА-ГЛОНАСС не исчезла.

"В мае модули выдавались мелкими партиями и после получения "кнопки" нужно было ждать еще неделю, пока будет готов ПТС. До сих пор оформлены не все машины, привезенные в феврале с документами, поэтому выбор на авторынке большой, а по существу выбирать не из чего. Покупатели, заходя на стоянки, первым делом спрашивают, есть ли документы на машину, установлена ли "кнопка" ЭРА-ГЛОНАСС", - сообщает портал.

Процесс получения ПТС физическим лицом должен выглядеть следующим образом – физическое лицо (или таможенный представитель, совершающий от имени и по поручению такого физического лица таможенные операции) предоставляет таможенному органу, осуществившему выпуск транспортного средства, СБКТС, выданное аккредитованной испытательной лабораторией, содержащее отметку с идентификационным номером устройства вызова экстренных оперативных служб, а также расчёт суммы утилизационного сбора. ПТС выдается после предоставления указанных документов, проверки таможенным органом правильности расчёта суммы утилизационного сбора и получения подтверждения о поступлении указанной суммы в федеральный бюджет.

Продавцы отмечают, что машин привезли много и рынок до изобилия можно заполнить всего за один день, но сделать это пока невозможно, ведь все они стоят в запасниках и ждут заветную "кнопку". Добавление ее стоимости делает рентабельной только продажу машины с двигателем от 1,5 л, привоз авто с 0,66 л придется откладывать на потом из-за слишком большой прибавки к цене.