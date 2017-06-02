Дальневосточные таможенники пресекли деятельность ОПГ

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном ввозе из Китая дорогостоящих товаров народного потребления без уплаты причитающихся таможенных платежей, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий оперативники установили, что организатор группы, имеющий опыт в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, заранее разработал преступную схему ввоза китайских высокотарифных товаров. Суть задуманного преступления заключалась в сокрытии от таможенного контроля фактически ввезенного дорогого товара путем его подмены на дешевый до этапа таможенного оформления. Между членами группы он четко распределил роли.

В соответствии с разработанным планом из КНР (г. Хулинь) на "Лесозаводский" таможенный пост Уссурийской таможни прибыло международное автотранспортное средство с полуприцепом, загруженным различными товарами народного потребления стоимостью 40 миллионов рублей.

При этом у перевозчика в товаросопроводительных документах значился совсем другой товар – строительные панели стоимостью менее одного миллиона рублей. Этими стойматериалами был заранее загружен полуприцеп-двойник, внешне схожий с прибывшим из Китая.

Подмену ввезенного полуприцепа на прицеп с "товарами прикрытия" члены преступной группы планировали осуществить в ночное время. Однако завершить задуманное им не удалось. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни остановили преступников в момент подмены полуприцепов на складе временного хранения.

Во время спецоперации оба полуприцепа с товарами народного потребления и стройматериалами были изъяты.

В результате предварительных расчетов установлено, что своими преступными действиями группа намеревалась уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около семи миллионов рублей.

Дальневосточной оперативной таможней по выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.