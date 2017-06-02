Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

01 июня 2017, 17:00
Дальневосточные таможенники пресекли деятельность ОПГ

Дальневосточные таможенники пресекли деятельность ОПГ

По выявленному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном ввозе из Китая дорогостоящих товаров народного потребления без уплаты причитающихся таможенных платежей, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий оперативники установили, что организатор группы, имеющий опыт в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, заранее разработал преступную схему ввоза китайских высокотарифных товаров. Суть задуманного преступления заключалась в сокрытии от таможенного контроля фактически ввезенного дорогого товара путем его подмены на дешевый до этапа таможенного оформления. Между членами группы он четко распределил роли.

В соответствии с разработанным планом из КНР (г. Хулинь) на "Лесозаводский" таможенный пост Уссурийской таможни прибыло международное автотранспортное средство с полуприцепом, загруженным различными товарами народного потребления стоимостью 40 миллионов рублей.

При этом у перевозчика в товаросопроводительных документах значился совсем другой товар – строительные панели стоимостью менее одного миллиона рублей. Этими стойматериалами был заранее загружен полуприцеп-двойник, внешне схожий с прибывшим из Китая.

Подмену ввезенного полуприцепа на прицеп с "товарами прикрытия" члены преступной группы планировали осуществить в ночное время. Однако завершить задуманное им не удалось. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни остановили преступников в момент подмены полуприцепов на складе временного хранения.

Во время спецоперации оба полуприцепа с товарами народного потребления и стройматериалами были изъяты.

В результате предварительных расчетов установлено, что своими преступными действиями группа намеревалась уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около семи миллионов рублей.

Дальневосточной оперативной таможней по выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Метки: ДВТУ, Китай, таможня

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Команды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованияхКоманды Центра развития робототехники будут представлять Россию на международных соревнованиях
сегодня, 13:00
Команды из Владивостока принимают участие в данных международных соревнованиях уже в 10 раз
На Тихоокеанском флоте начался летний период обученияНа Тихоокеанском флоте начался летний период обучения
вчера, 18:40
Моряки примут участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки
Руководители государственных театров получают миллионы в месяцРуководители государственных театров получают миллионы в месяц
вчера, 15:10
Наиболее высокооплачиваемым работником культуры оказался худрук Мариинского театра Валерий Гергиев с базовой зарплатой почти в 13 млн. в месяц

Последние новости

ННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции СШАННК, ННК Приморнефтепродукт и ООО "Ардис-Подшипник" попали под санкции США
сегодня, 12:10
В общей сложности три российских компании попали под санкции в связи с ядерной программой Пхеньяна
Россельхозбанк поддержит "Мерси Трейд" в строительстве свиноводческого кластераРоссельхозбанк поддержит "Мерси Трейд" в строительстве свиноводческого кластера
сегодня, 11:50
Инвестиции в проект составляют около 10,8 млрд. рублей
Александр Галушка рассказал о размере инвестиций в Дальний ВостокАлександр Галушка рассказал о размере инвестиций в Дальний Восток
сегодня, 09:00
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 2
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1
31.05.2017 19:00
Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+