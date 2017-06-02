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Япония

01 июня 2017, 16:30
Япония запустила ракету со спутником системы позиционирования

Япония запустила ракету со спутником системы позиционирования

Сейчас GPS, работой которой управляют США, дает погрешность примерно в 10 метров

Япония произвела успешный запуск ракеты, несущей спутник, который станет частью японской системы глобального позиционирования, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

 Ракета H-2A была запущена утром в четверг из космического центра Танэгасима на юго-западе Японии. Она вывела на орбиту в запланированное время спутник Michibiki №2, который является одним из четырех спутников системы позиционирования.

Система глобального позиционирования GPS, работой которой управляют США, дает погрешность примерно в 10 метров. Когда спутники Michibiki и GPS будут работать вместе, эта погрешность будет уменьшена всего до нескольких сантиметров.

Японские компании планируют использовать эту систему для работы самоуправляемой строительной техники, для операций по доставке грузов дронами и в других целях.

Представители правительства говорят, что система Michibiki начнет свою деятельность весной следующего года.

Метки: спутник, Япония

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