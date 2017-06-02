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В мире

01 июня 2017, 16:00
В Таиланде задержаны четверо россиян находившихся в международном розыске

В Таиланде задержаны четверо россиян находившихся в международном розыске

В числе задержанных 29-летний Дмитрий Шкуратов из Владивостока

По запросам российского национального бюро Интерпола полиция Таиланда задержала четверых граждан России, которые проживали в стране, в том числе, по семейным визам. Все задержанные являются фигурантами международного розыска, сообщает ЕНВ со ссылкой на РИА "Новости".

"В ходе операции, которая проводилась в сотрудничестве с российским посольством и нашими российскими коллегами, в столице и двух провинциях Таиланда были задержаны четверо граждан России, являющиеся фигурантами международного розыска по линии Интерпола", — заявил на пресс-конференции в Бангкоке начальник управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Нататхон Праосунтхон.

"Все эти люди, обвиняемые или осужденные в России за тяжкие преступления, находились в Таиланде длительное время, у некоторых из них уже были тайские жены, и они жили в стране по семейным визам", — добавил Праосунтхон.

Он сообщил, что в Бангкоке был задержан россиянин Дмитрий Шкуратов 1988 года рождения, уроженец Владивостока, осужденный в июле 2015 года в России за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Шкуратов совершил побег при конвоировании, нанеся конвойным телесные повреждения. В международном розыске он находился с марта 2017 года.

Также был задержан Анатолий Самодов 1961 года рождения, уроженец Архангельска, которого на родине обвиняют в принуждению к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, а также в участии в организованном преступном сообществе. В июне 2013 года он был заочно арестован, но сумел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск в декабре 2014 года.

Евгений Коровин 1991 года рождения, уроженец Благовещенска, обвиняемый в разбое, совершенном организованной группой в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В ноябре 2015 года он также был заочно арестован. После того как Коровин выехал из страны, в декабре 2015 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2017 года таиландская полиция задержала его по запросу Интерпола.

Еще один задержанный – Андрей Дзятковский, обвиняемый в России в совершении убийств по найму, сообщил генерал.

Все задержанные будут в ближайшее время депортированы в Россию в сопровождении офицеров российской полиции, сообщил шеф иммиграционной полиции Таиланда.

Метки: розыск, Тайланд

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