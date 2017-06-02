Руководители государственных театров получают миллионы в месяц

Министерство культуры России опубликовало на своем официальном сайте отчет о доходах руководителей и их заместителей государственных федеральных и унитарных учреждений культуры за период 2016 года. Глава Мариинского театра Валерий Гергиев по сообщению министерства получал 12 857 163 рублей в месяц, что во многом превышает уровень доходов его коллег, сообщает ЕНВ.

Кроме того, в соответствии с данными министерства, Валерий Гергиев получает доход только в Мариинском театре. Каждый месяц его доход на должности художественного руководителя составляет 12,857 миллиона рублей. Другими словами, его гонорары от концертной деятельности в отчете не предоставлены.

Глава Большого театра Владимир Урин, по сообщениям Министерства культуры, в прошлом году получал 559 тысяч рублей в месяц, а его доходы от концертной деятельности составляют около 1 миллиона рублей. Между тем, директор Новосибирского государственного театра оперы и балета, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман зарабатывает в месяц 470 тысяч рублей.

Еще одним высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры стал худрук Малого драматического театра Лев Додин, доход которого составил 112 миллионов 77 тысяч рублей, хотя его официальный месячный оклад 116 тысяч рублей. На третьем месте оказался глава Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков — его доход составил 76 миллионов 14 тысяч рублей, а оклад в самом театре 347 тысяч. Следующими по списку идет художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков (68,75 млн руб. годового дохода, 936 тыс. руб. месячной зарплаты) и директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный (соответственно 46,76 млн руб. и 186 тыс. руб.)

Среди наиболее высокооплачиваемых руководителей учреждений в первую десятку также попали глава Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов, который получил за прошлый год 43,882 миллиона рублей, при среднемесячной заработной плате 976 тысяч рублей. Худрук Театра наций Евгений Миронов заработал 37 миллионов 402 тысяч рублей, при заработной плате 458 тысяч.

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет каждый месяц получал 35,533 миллиона при окладе 330 тысяч рублей. Глава Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский при ежемесячном окладе в 350 тысяч рублей за год заработал почти 35 миллионов рублей, а ректор ВГИКа Владимир Малышев - 33 437 миллионов рублей при месячной зарплате в прошлом году в 482 тысяч рублей.

Руководители музейной отрасли по данным Министерства культуры выглядят во многом исключительными среди всех представителей государственных федеральных учреждений культуры в стране. Выделяются на общем музейном фоне лишь оклады глав музеев Кремля Елены Гагариной (964 тысяч рублей в месяц в 2016 году) и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского (839 тысяч рублей). В остальном диапазон окладов музейных директоров по всей стране составляет 100–500 тыс. руб., причем в каждом конкретном случае размер зарплаты не всегда напрямую соответствует значимости, центральному расположению или престижу данного музея. Например, ежемесячная заработная плата руководителя Исторического музея Алексей Левыкин в прошлом году составляла в среднем 494 тысяч рублей. Деятельность директор Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой приносила руководителю 436 тысячи рублей, а вот директору ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак лишь 198 тысяч рублей. В то же время среднемесячная зарплата директора музея-заповедника "Кижи" составляла 330 тысяч, а директора Русского музея Владимира Гусева — 272 тысячи.

"Удивляет размер окладов, заработных плат и доходов видных представителей культурной сферы России, - комментирует ситуацию ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Если бы речь шла о годовом доходе, то это одно дело, но когда называются суммы в десятки миллионов, полученных в качестве одной лишь ежемесячной заработной платы без учета гонораров, премий и надбавок, то невольно задаешься вопросом о том, почему эти высоконравственные люди, носители культурных и исторических ценностей страны не отказываются от столь непомерных зарплат, особенно, в условиях, когда российская культура стоит перед очень серьезными вызовами?"