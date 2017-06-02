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Китай

01 июня 2017, 14:50
BMW представил новый арт-кар
BMW представил новый арт-кар
BMW представил новый арт-кар
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BMW представил новый арт-кар

Арт-объект создала китайская художница Цао Фэй

Компания BMW в художественном музее Миншен в Пекине представила 18-й по счёту арт-кар на базе гоночного купе M6 GT3,сообщает ЕНВ.

О сотрудничестве BMW и Цао Фэй было объявлено три года назад. За это время она поездила по треку вместе с гонщицей Синди Аллеманн, несколько раз посещала штаб-квартиру BMW Group для общения с инженерами, дизайнерами и цифровыми специалистами компании и побывала на заводе концерна, сообщил BMW.

Китайская художница Цао Фэй объединила в своём проекте древние традиции Азии и современные технологии — с помощью специального приложения для смартфонов можно получить новую информацию в формате дополненной реальности. В основе же арт-кара — неокрашенный карбоновый кузов. Раскрашенный госпожой Фэй спорткар выйдет на старт гонки FIA GT World Cup в ноябре 2017 года на уличной трассе в Макао.

Арт-кар получил номер 18, хотя появился позже машины с номером 19, которую создал американский художник Джон Балдессари. Число 18 считается счастливым в китайской культуре, отметила компания. Кузову автомобиля сохранен матовый черный цвет карбона, из которого он изготовлен, на нем есть несколько наклеек - например, с номером машины

Напомним, что традицию превращения автомобилей BMW в художественные произведения положил в 1975 году Александер Колдер — тогда BMW 3.0 CSL с уникальной раскраской приняла участие в гонке "24 часа Ле-Мана". С тех пор было создано 17 арт-каров BMW, в работе над которыми приняли участие такие известные художники как Рой Лихтенштейн, Дэвид Хокни и Энди Уорхол. Последним на данный момент арт-каром является BMW M6 GTLM, раскрашенная в 2016 году концептуальным художником Джоном Балдессари — эта машина стартовала в марафоне "24 часа Дайтоны" 2016 года.

Метки: BMW, арт-кар

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