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Политика

01 июня 2017, 14:30
Приморье продвинет российское образование в страны АТР

Приморье продвинет российское образование в страны АТР

Край является участником приоритетного проекта Минобрнауки "Экспорт образования"

Приоритетный проект "Экспорт образования" рассмотрели участники собрания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. На мероприятии, посвященному экспорту услуг российского образования, присутствовал глава Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ.

При настоящем положении вещей для России проект экспорта российского образования - новое веяние в международной политики страны.

Несмотря на то, что еще полвека назад в СССР приезжали для прохождения обучения граждане дружественных государств, проект "Экспорт образования" можно считать абсолютно новым витком во взаимоотношении России с другими государствами.

"По числу экспортных услуг образования Россия на данный момент находится на пятом месте, но у нас есть все возможности для более хорошего развития образовательных услуг в нашей стране. Кроме того, по прогнозам ЮНЕСКО, численность иностранных студентов в мире уже к 2025 году может составлять почти семь миллионов человек. Очевидно, что в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся будет усиливаться", – сообщил премьер-министр.

Помимо этого, Дмитрий Медведев указал на то, что модернизация экспорта образования – наиболее перспективная и важная цель для России. В связи с этим, в приоритетном проекте заложен комплекс мер по повышению привлекательности российской школы на международном рынке образовательных услуг.

На первом этапе необходимо улучшить российское законодательство, которое занимается вопросами приёма, обучения и выпуска иностранных граждан, а также процедуру их въезда и пребывания на территории РФ. Затем планируется сделать систему основных вузов, имеющих большой опыт в обучении иностранных граждан. Все это позволит отработать основные моменты системы экспорта образования. Поучаствовать в этом проекте будет предложено ведущим российским корпорациям, которые активно работают на внешних рынках.

"Для активного развития программ высшего образования, чтобы составить достойную конкуренцию западным и азиатским вузам, нам необходимо создать поистине уникальные системы обучения иностранных граждан, имеющие также предметы, которые позволят интегрировать иностранцев в российское общество. Сделать упор следует на те сферы, где российская наука лидирует. И в этом смысле многие технологические виды образования – в сфере точных, естественных, инженерных наук – ценятся за границей", - рассказал премьер-министр.

Другим важным фактором являются вопросы трудоустройства и стажировок на время обучения и каникул, чтобы иностранные студенты могли учиться и жить в нормальных условиях, работать и отдыхать в России.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, проект экспорта образовательных услуг для ведущих вузов края очень актуален.

"Например, Дальний Восток имеет общую границу с Китаем. А общий спрос на высшее профессиональное образование у молодежи из Китая – почти 35%. В связи с этим, студенты из КНР проходят обучения во многих странах мира. Большой процент приезжает и в Приморский край. В вузах края, в Дальневосточном федеральном университете в частности, сейчас внедряют англоязычные международные магистерские образовательные программы, чтобы иностранным студентам было легче учиться", - прокомментировал Владимир Миклушевский.

Глава Приморья отметил, что сегодня в Дальневосточном государственном университете в кампусе на острове Русский обучается около трех тысяч студентов. Через три года показатель будет увеличен до семи с половиной тысяч.

"Министр образования и науки Ольга Васильева говорила о том, что Приморскому краю необходимо ставить перед собой амбициозные цели. Мы считаем, что готовы занять одно из первых мест на рынке образовательных услуг, но для этого необходимо внедрить новейшие технологии, чем мы и занимаемся на данный момент", - сообщила она.

Губернатор акцентировал внимание на том, что для реализации приоритетного проекта необходимо соблюсти несколько условий.

"Таким образом, если в вузе проходят обучение иностранные студенты – это показатель качества его образовательных услуг. Нам необходимо выстроить культурные взаимоотношения между странами, ведь понятно, что, проучившись здесь, студенты иностранных государств, будут лучше понимать Россию. Другое условие – поиск талантов и максимальная направленность на то, чтобы эти таланты оставались и работали в России. Ну и важно также не забывать о политике "мягкой силы". Многие выходцы из КНР, Вьетнама, Индии и других государств, которые учились в Советском Союзе, сегодня являются проводниками политики России в своих странах, добившись серьезных успехов на государственной, партийной, муниципальной службе", – подытожил губернатор.

Метки: АТР, образование

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