Игорь Польченко подал заявление о банкротстве

Президент компании Игорь Польченко подал заявление в Арбитражный суд Приморского края о банкротстве в минувший понедельник, 29 мая. Документ пока не принят к рассмотрению, сообщает ЕНВ.

Игорь Польченко возглавляет холдинг "Транзит-ДВ" и владеет 17% его активов, а также является депутатом думы Хасанского района Приморского края от партии "Единая Россия".

Группа "Транзит-ДВ" оказывает услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Включает в себя 10 компаний — ООО "Северо-восточное морское пароходство", ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ", ЗАО "Востокбункер", ООО УК "Хасан Сервис ДВ", ООО "Востоктепло", Фонд экологии и здоровья "Славянские лотосы", ООО "Магадан -Транзит ДВ", ОАО "Владрыбснаб", Фонд "Наш Север" — с единым корпоративным центром — Управляющей компанией ООО "Группа "Транзит-ДВ".

Напомним, в начале марта в Арбитражный суд Приморского края поступили несколько исков от ПАО "Сбербанк России" к компания холдинга "Транзит-ДВ". В соответствии с материалами суда, ООО "Группа "Транзит-ДВ", ЗАО "Востокбункер", ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ", ООО "Северо-восточное морское пароходство" и ООО "Востоктепло" задолжали банку около 3,96 млрд. руб., а ООО "Северо-Восточная судоходная компания" около 3,3 млрд. руб.

А 20 марта Ленинский районный суд Владивостока вынес заочное решение по гражданскому делу по иску Банка ВТБ к ООО "Транзит-ДВ", ООО Группа "Транзит— ДВ", ООО "Северо-восточное морское пароходство", ЗАО "Востобункер, Tranzit-DV Limited, ООО "Магадан-Транзит-ДВ", ООО "Северо-восточная судоходная компания" о взыскании задолженности по кредитному соглашению.

В октябре 2015 года Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток одобрил ее проект "Строительство гостиницы и жилого комплекса в пгт Славянка". Проектом предусматривается возведение 5-звездочной гостиницы на 182 номера и жилого комплекса в административном центре Хасанского района.