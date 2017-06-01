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В мире

01 июня 2017, 00:10
США провели успешный тест перехвата межконтинентальной баллистической ракеты

США провели успешный тест перехвата межконтинентальной баллистической ракеты

Как отметили в Пентагоне, этим они почти полностью обезопасили США от потенциальной угрозы со стороны КНДР

Военнослужащие США успешно сбили макет межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во вторник в испытании своего противоракетного щита. Испытание проходило на фоне обострения напряженности отношений с Северной Кореей, сообщает ЕНВ.

В ходе испытания был запущен наземный перехватчик с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, чтобы сбить макет МБР с Кваджалейн Атолл на Маршалловых островах. Об этом говорится в заявлении Агентства по противоракетной обороне.

"Перехват комплексной МБР является достижением для системы GMD (наземной защиты) и важной вехой для этой программы", - отметил вице-адмирал Джим Шрайринг. - Эта система жизненно важна для защиты нашей родины, и это испытание демонстрирует, что у нас есть способный, надежный сдерживающий фактор против реальной угрозы".

Этот шаг происходит на фоне озабоченности правительства США тем, что Северная Корея ускоряет развитие своей собственной МБР, которая может нанести удар по материковой части США. Это также последовало за девятым в этом году испытанием баллистической ракеты Пхеньяна, произошедшее в минувший понедельник.

"Северная Корея расширила масштабы и изощренность своих баллистических ракет от баллистических ракет ближнего радиуса действия до межконтинентальных баллистических ракет", - сказал официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.- Они продолжают проводить тестовые запуски, как мы видели даже в эти выходные, также используя опасную риторику, в которой они предполагают, что могут ударить по Соединенным Штатам".

Наземная система имела спорный послужной список, преуспев только в девяти из 17 попыток с 1999 года до последнего испытания в 2014 году.

Сложнее отслеживать МБР из-за его более быстрой крейсерской скорости. В настоящее время на Аляске и в Калифорнии действуют 36 перехватчиков, но правительство США планирует увеличить их число до 44 к концу года.

Отметим, что лидер Северной Кореи Ким ЧенЫн заявил в новогоднем обращении, что страна вступила в заключительную стадию подготовки к испытанию МБР. Такие ракеты могут потенциально доставлять ядерные боеголовки к целям на материковой части США.

Глава Агентства разведки США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил на слушании в Сенате на прошлой неделе, что Северная Корея, если ее не остановить, в конечном итоге добьется получения ядерной ракеты, способной нанести удар по Соединенным Штатам.

Метки: МБР, Северная Корея, США

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