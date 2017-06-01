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Китай

31 мая 2017, 23:40
В Китае за взятки чиновники получили от 10 лет до пожизненного

В Китае за взятки чиновники получают от 10 лет до пожизненного

А представитель China Telecom получил 6 лет, так как признал свою вину

Со взяточниками в КНР расправляются публично и время от времени транслируют их казни по телевидению. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая в апреле 2016 года уточнили правила применения смертной казни в коррупционных делах, постановив, что высшая мера наказания будет использована в случаях присвоения незаконным путем или получения взяток на сумму более 460 тысяч долларов, сообщает ЕНВ.

С 2012 года генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая является Си Цзиньпин, который заявил о готовности "выкорчевать" коррупцию, разъедающую государственный и партийный аппарат. Многих чиновников-коммунистов обвиняют не только в преступлениях, но и в аморальном поведении, поскольку они заводят любовниц. Нередко именно тайные пассии партийных бонз впоследствии инициируют расследования в их отношении. Это происходит после того, как чиновник ссорится с любовницей или пытается бросить ее.

Экс-глава China Telecom приговорен к шести годам тюремного заключения

Бывший председатель правления одного из крупнейших мобильных операторов Китая - China Telecom ("Чайна Телеком") Чан Сяобин приговорен к шестилетнему тюремному заключению со штрафом в размере 500 тыс. юаней (около 72,6 тыс. долл. США) за взяточничество.

Приговор в отношении Чан Сяобина на открытом заседании объявил в среду Народный суд средней ступени г. Баодин пров. Хэбэй (Северный Китай). Подсудимый согласился с приговором суда и не намерен подавать апелляцию.

Как выяснилось в ходе расследования, в период с 1998 по 2014 г. находясь на постах заместителя начальника управления телефонно-телеграфной связи при бывшем Министерстве связи КНР, председателя правления другого крупного китайского мобильного оператора China Unicom ("Чайна юником"), Чан Сяобин, злоупотребляя служебным положением, оказывал соответствующим компаниям помощь в получении прав на подрядные проекты, заказе оборудования и т.д., за что получал от них взятки. Общая сумма незаконно полученных им средств достигла более 3,76 млн. юаней.

Суд по закону смягчил приговор, так как в ходе разбирательства подсудимый предоставил следствию достоверную информацию, признал свою вину, раскаялся в содеянном и вернул все незаконно полученные средства.

Бывший вице-губернатор провинции Сычуань приговорен к десяти годам тюремного заключения

Народный суд средней ступени города Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай) в среду вынес приговор бывшему вице-губернатору провинции Сычуань (Юго-Западный Китай)Ли Чэнъюню. Осужденный был приговорен к десяти годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. юаней (около 87,4 тыс. долларов США)за взяточничество.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в 2001-2015 гг. во время пребывания на постах секретаря комитета КПК города Дэян, замглавы правительства провинции Сычуань, зампредседателя провинциального консультационного комитета по принятию решений, подсудимый злоупотреблял служебным положением и действовал в интересах ряда компаний. За это он лично или через свою жену получил взятки на сумму более 6,36 млн. юаней(около 927 тыс. долларов США).

Суд по закону смягчил приговор, так как в ходе разбирательства подсудимый предоставил следствию достоверную информацию, признал свою вину, раскаялся в содеянном и вернул все незаконно полученные средства.

Бывший секретарь комитета КПК города Лоян приговорен к пожизненному тюремному заключению

Народный суд средней ступени города Цзинчжоу провинции Хубэй (Центральный Китай) в среду в качестве суда первой инстанции приговорил бывшего секретаря комитета КПК города Лоян провинции Хэнань (Центральный Китай) Чэнь Сюефэна к пожизненному тюремному заключению с пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества.

Чэнь Сюефэн обвинен во взяточничестве, казнокрадстве и злоупотреблении служебными полномочиями. Подсудимый выразил согласие с приговором, отказавшись от подачи апелляции на обжалование.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, с 2000 по 2015 г. во время пребывания на постах генерального директора и председателя правления компании угольной электроэнергетики "Юнчэн", председателя правления Объединения углехимической промышленности провинции Хэнань, председателя правления холдинговой корпорации угольной электроэнергетики "Юнчэн", заместителя председателя народного правительства провинции Хэнань Чэнь Сюефэн действовал в интересах других лиц, за что лично или через посредников получил взятки в виде денег и материальных ценностей на общую сумму более 125 млн. юаней.

С 2009 по 2011 г., злоупотребляя служебным положением, подсудимый незаконно присвоил общественное имущество стоимостью более 5,47 млн. юаней. С 2004 по 2011 г. будучи сотрудником государственной компании, он злоупотреблял служебными полномочиями и причинил компании ущерб в размере свыше 224 млн. юаней.

Чэнь Сюефэн признал вину и раскаялся в содеянном, отдал полученные незаконным путем средства, а также предоставил информацию, которая помогла раскрытию других преступлений, в связи с чем, по закону, его приговор был смягчен.

Бывший начальник Госстата Китая приговорен к пожизненному заключению

Народный суд средней ступени города Чжанцзякоу в качестве суда первой инстанции в среду вынес приговор бывшему секретарю партгруппы, руководителю Государственного статистического управления КНР Ван Баоаню по обвинению во взяточничестве. Согласно оглашенному вердикту, осужденный приговорен к пожизненному тюремному заключению и пожизненному лишению политических прав. Все его имущество подлежит конфискации.

В 1994-2016 гг. Ван Баоань занимал должности секретаря канцелярии Главного государственного налогового управления, заместителя заведующего канцелярией Минфина, заведующего комплексным департаментом Минфина, помощника председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян, помощника министра финансов, замминистра финансов, секретаря партгруппы и руководителя Государственного статистического управления.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в указанный период времени подсудимый злоупотреблял служебным положением и действовал в интересах других лиц, в том числе оказывал содействие в рассмотрении и одобрении проектов, получении подрядов на строительство и продвижении по служебной лестнице. За это он получил взятки на сумму 153 млн. юаней.

Метки: China Telecom, взятки, Китай

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