Главный международный танцевальный конкурс "Танцуют все. Дети" прошел во Владивостоке

В воскресенье на сцене Приморской краевой филармонии состоялся турнир по спортивно-бальным танцам. Конкурс "Танцуют все. Дети" проходит во Владивостоке второй год подряд и пользуется большой популярностью, сообщает ЕНВ.

В главном танцевальном событии приняли участие не только танцоры из России, но и из стран Азии, подняв статус мероприятия до международного. "Бальные танцы для нас – это работа, это спорт, это вся наша жизнь, - отмечает организатор конкурса, руководитель танцевальной студии ARTE Юлия Рахимова. – Мы очень рады, что мероприятие получилось таким масштабным. Приехала большая делегация спортсменов из КНР. В целом, проведение данного турнира является большим толчком в развитии бальных танцев в нашем городе и крае", - заключила она.

По словам участников спортивно-бального турнира, конкурс оказался для них довольно волнительным, тем не менее, все без исключения участники настроились и показали свой максимальный результат.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Илоны Коломейцевой.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

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