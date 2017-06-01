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Политика

31 мая 2017, 18:00
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Лесозаводске

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Лесозаводска

Через посредника подозреваемая получила взятку в размере 150 тысяч рублей

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа по правовым и имущественным вопросам Инны Переверзевой. Она подозревается в получении взятки, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года подозреваемая потребовала от генерального директора коммерческого предприятия предать ей взятку в виде денег в размере 150 тыс. рублей через посредника за бездействие, выражающее в непринятии мер по расторжению заключенного муниципального контракта на участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов не территории Лесозаводского городского округа в целях приобретения жилых помещений в муниципальную собственность, в связи с нарушениями законодательства, выявленными работниками прокуратуры и антимонопольной службой, а также за общее покровительство.

Фигуратнка заявила, что намеревается использовать деньги для уплаты штрафов, при этом, однако отказалась от предложения гендиректора лично заплатить штрафы за нее и членов Единой комиссии. Заместитель главы создала такие условия, которые вынуждали передать ей взятку.

20 декабря через посредника фигурантка получила взятку 150 тыс. рублей, переданные предпринимателем. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

Метки: взятка, Лесозаводск, уголовное дело

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